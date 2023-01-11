سامسونج تراهن على أحدث هواتفها لمنافسة أبل وجوجل

أكد موقع "سي إن إي تي" الأمريكي، أنه من المحتمل أن تكون تشكيلة هواتف جلاكسي إس ٢٣ نجمة في حدث Unpacked القادم من سامسونج والذي أعلنت الشركة للتو أنه سيعقد في 1 فبراير المقبل، وستتنافس تشكيلة جديدة مباشرة مع ايفون ١٤ من أبل وبيكسل ٧ من جوجل.

منافسة قوية

وبحسب الموقع الأمريكي، لم تقدم سامسونج تفاصيل يوم الثلاثاء حول ما يمكن توقعه من الحدث، لكن الشركة تطرح عادةً هواتف جلاكسي إس جديدة خلال الربع الأول من العام، بما في ذلك جلاكسي إس ٢٢ الذي صدر العام الماضي، ويأتي هذا الإعلان بعد تسريبات بعض الصحف الكورية عن شكل هاتف جلاكسي اس ٢٣ الجديد.

وتابع أنه إذا اتبعت سامسونج نمطها السابق ، فيمكننا توقع رؤية ثلاثة إصدارات من إصدراتها الجديدة جلاكسي إس ٢٣ وإس ٢٣ بلس وإس ٢٣ آلترا، وهي تتضمن دعوة سامسونج لثلاثة أضواء موضعية تتراوح في الحجم من صغير إلى متوسط إلى كبير ، وربما تلمح بنفس القدر.

وفتحت سامسونج حجوزات يوم الثلاثاء في الولايات المتحدة لأجهزتها القادمة، وستقدم الشركة رصيدًا بقيمة 50 دولارًا من سامسونج إذا طلبت حجز جهاز واحد أو 100 دولار لجهازين، والعرض ساري حتى 1 فبراير ، ولا توجد معلومات دفع مطلوبة.

ومن المتوقع أن تعلن الشركة عن تشكيلة جلاكسي إس الجديدة في وقت أثرت فيه الرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي على مبيعات الهواتف بشكل عام.

وتشير تقارير ديسمبر الصادرة عن باحثي السوق Counterpoint Research و IDC إلى نمو أضعف من المتوقع سابقًا في الشحنات العالمية لعام 2023.

وتوقعت أن تنخفض أرباح التشغيل في الربع الرابع بنسبة 69% عن العام الماضي إلى 4.3 تريليونات وون (3.4 مليارات دولار أمريكي)، مقارنة بـ 13.87 تريليون وون عن الفترة نفسها من العام الماضي.