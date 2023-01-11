الأربعاء 11 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش البورمي يشن غارات جوية على مواقع لمتمردين قرب الحدود الهندية

الجيش البورمي يشن
الجيش البورمي يشن غارات جوية

شنّ الجيش البورمي غارات جوية على مواقع لمجموعة متمردة قرب الحدود مع الهند، حسبما أعلن، الأربعاء، المتمردون ووسائل إعلام بورمية.

ونددت بعض المجموعات المسلحة بانقلاب فبراير 2021 ضدّ حكومة أونغ سان سو تشي، وعرضت مساعدة عسكرية لـ"قوات الدفاع الشعبي" المقاومة للمجموعة العسكرية.

وتسببت الضربات التي نفّذتها خمس مقاتلات مساء الثلاثاء بمقتل خمسة مقاتلين في مقرّ "جبهة تشين الوطنية" التي تؤكّد دفاعها عن أقلية تشين المسيحية والمنتشرة بشكل أساسي في غرب البلاد، حسبما صرّح الناطق باسم المتمرّدين سالاي هتيت ني.

وأكّد هذا الأخير أن "قنبلة سقطت على الجانب الهندي من الحدود".

وقالت الشرطة الهندية إن القنبلة سقطت في المجرى الجاف من النهر الذي يشكّل الحدود.

وتستعدّ المجموعة العسكرية البورمية لانتخابات جديدة من المقرر إجراؤها في وقت لاحق هذا العام ووصفتها الولايات المتحدة بأنها "زائفة".

وتشهد بورما حالة من الفوضى منذ إطاحة الحكومة المدنية لأونغ سان سو تشي في انقلاب عسكري في فبراير 2021، ما أنهى فترة وجيزة من الديموقراطية.

الجيش البورمي الهند المتمردون المجموعات المسلحة الدفاع الشعبي

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وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

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