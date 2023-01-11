تقديراً لأدائهم المتميز.. تكريم قيادات ومسئولي مديرية الطرق والنقل ببني سويف

كرم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، عدداُ من قيادات ومسؤولي مديرية الطرق والنقل وبعض المهندسين والفنيين بالمديرية، وذلك تقديراً لأدائهم المتميز في مجال تنفيذ الخطة الاستثمارية في قطاع الرصف وأعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من الميادين والمحاور ضمن خطة المحافظة لإضفاء الوجه الجمالي والشكل الحضاري وخلق محاور مرورية والقضاء على نقاط الضعف والتكدس والزحام المروري.

وسلم المحافظ شهادات تقدير لكل من المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل، المهندس محمد صلاح وكيل المديرية المهندسة ريهام سيد مدير المشروعات، ومروة عزام المدير المالي والإداري، وعدد من المهندسين والفنيين بالمديرية ، ومن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف تم تكريم هاني الجويلي رئيس المدينة، وفواز رجب نائب رئيس المدينة، وسيد جمعة رئيس قرية تزمنت، مطالباً إياهم بمزيد من الجهد والعمل لتعزيز وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في المرافق والبنية التحتية.

وأعرب المهندس ناصر فراج عن تقديره للمحافظ على هذه اللفتة وحرصه على تكريم فريق العمل بالمديرية، على مجمل ما بذلوه من جهود وأداء متميز سواء بتحقيق المستهدف من أعمال الخطة الاستثمارية للعام الماضي، التي تم خلالها رصف وتأهيل ورفع كفاءة نحو 170 شارعاً وطريقاً على مستوى المحافظة، فضلاً عن بعض الأعمال لاستعادة الشكل الحضاري والجمالي، مثل: تطوير ميدان الأزهري، وطريق تزمنت/محي الدين وأمام نادي المهندسين بالكورنيش وفتح شارع حسن عابدين وغيرها من الأعمال التي استهدفت تحقيق السيولة المرورية وفك الاختناقات للتيسير على المواطنين والحركة المرورية.

وفي سياق آخر، شهد اللواء حازم عزت السكرتير العام افتتاح الورشة التدريبية للعاملين بالوحدات المحلية في تراخيص إعلانات المحال التجارية، حيث أنه من المقرر تنفيذ 7 ورش عمل للمختصين بالوحدات المحلية والقرى التابعة وهم (مسئولي الإعلانات، والكهرباء، الإيرادات، رؤساء القرى، نواب رؤساء الوحدات المحلية) بموجب يومًا واحدًا لكل وحدة محلية من الوحدات السبع على مستوى المحافظة، ضمن خطة المحافظة في تطوير أداء العاملين بالجهاز الإداري لتقديم خدمة جماهيرية أفضل، وتأهيل موظف حكومي قادر على التخطيط الجيد والابتكار في مجالات عمله.