إيهاب عبدالواحد: مسرحية «تشارلي تشابلن» تحمل الكثير من المفاجآت

ينتظر الملحن إيهاب عبدالواحد، عرض مسرحية "تشارلي تشابلن" ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية، وذلك خلال الفترة من 11 إلى 20 يناير الحالي على مسرح محمد العلي بمدينة الرياض.

وعبر إيهاب عبدالواحد، عن سعادته بالعمل على هذه المسرحية كملحن لجميع أغنياتها، وقال في بيان صحفي: استغرقت 6 أشهر في التحضيرات للمسرحية، والعمل يحتوي على الكثير من المفاجآت كما يضم عدد كبير من المواهب، وأنتظر ردود الفعل عليها، حيث أتوقع أنها ستنال على إعجاب الجمهور.

ومسرحية تشارلي تشابلن تأليف مدحت العدل، إخراج أحمد البوهي، وبطولة: محمد فهيم، نور قدري، أيمن الشيوي، داليا الجندي، المطرب هاني مصطفى، روان الغاب، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نادر حمدي، وتصميم الاستعراضات عمرو باتريك، ملابس ريم العدل، ديكور حازم شيل، إكسسوارات محمد سعد.

ومؤخرا، شارك إيهاب عبدالواحد كملحن في مبادرة إحياء مسرح المدرسة من خلال مسرحية تقدر، الذي عرضت يومي 7 و8 يناير في دار الأوبرا المصرية، وهو العرض الذي حضره عدد كبير من المسئولين منهم وزيرة الثقافة ووزير التعليم.