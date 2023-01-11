الأربعاء 11 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد سير أعمال تطوير المرحلة الأولى من الممشى السياحي

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، سير أعمال تطوير المرحلة الأولى من الممشى السياحي بمدينة بورسعيد، والتي تأتي بطول ١٧٥ م، وذلك خلال جولته الميدانية اليوم على عدد من المشروعات التنموية والخدمية، رافقه خلالها العميد خالد كشك رئيس حي الشرق، والشركة الهندسية المسئولة عن أعمال التطوير، وعدد من الجهات التنفيذية والأمنية.  

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وأكد محافظ بورسعيد، قرب الانتهاء من أعمال تطوير المرحلة الأولى من الممشى السياحي، كما استعرض المحافظ الأعمال التي تمت حتى الآن، والتي تشمل تطوير سور وبوابات الممشى من (باب ١ حتى باب ٣) لافتا إلى أن أعمال التطوير تستهدف إعادة الوجه التاريخي لمحافظة بورسعيد بشكل حضاري مميز، يتناسب مع الموقع الجغرافي ويعمل على تسويق المنطقة سياحيا.

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وأوضح أن التطوير يقوم على الطابع الجمالي والتاريخي الذي تتميز به محافظة بورسعيد، لافتا إلى أن المنطقة سيتم تطويرها سياحيا على أعلى مستوى يحقق الاستمتاع بمقومات المنطقة، وتمثل تحفة حضارية تجمع المعالم الفنية والتراثية والترفيهية والسياحية.

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وأشار اللواء عادل الغضبان، إلى أن أعمال التطوير تشمل إقامة أماكن جلوس للمواطنين ومسطحات خضراء، بحيث يمكن للمواطنين رؤية السفن مباشرة من خلال البوابات وسور الممشى المطور، موجها بالإسراع في معدلات أعمال تطوير المرحلة الأولى من الممشى السياحي والمنطقة المحيطة.

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وشدد على تنفيذ الأعمال على أعلى مستوى، ومراعاة التوزيع الأمثل للمسطحات الخضراء ومقاعد الجلوس والأعمدة الديكورية والتحف الفنية، مع أهمية التخطيط الدقيق للمساحات والمسافات والاهتمام بالتنظيم المروري لمنع الازدحام، لافتا إلى أنه سيتم تنفيذ عمل سياحي يليق بمدخل إفريقيا الشمالية ويعيد لبورسعيد تاريخها وحضارتها.

أعمال أعمال تطوير اعادة ال الان الاهتمام الانتها

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عام الفلاح المصرى

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