تحذيرات مهمة من «الأرصاد» بشأن الطقس خلال الساعات المقبلة

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية انقلاب حالة الطقس خلال الـ 24 ساعة المقبلة، حيث تتوافر فرص سقوط الأمطار التى تصل لرعدية وسط تحذيرات من الأرصاد الجوية للمواطنين باتباع بعض الإرشادات الهامة.

ورصدت الأقمار الصناعية نشاط الرياح الجنوبية على السواحل الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة هناك، وتتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة يصاحبها فرص سقوط الأمطار على كل من (السلوم ومطروح والإسكندرية وما بينهم من مدن).

توقعات الطقس غدًا الخميس

وحذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس غدًا الخميس 12 يناير 2023، حيث تتوافر فرص سقوط الأمطار التى تصل إلى رعدية على محافظات شمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، وتسود أجواء باردة ليلًا وفي الصباح الباكر على كل الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد الجوية أن البرق تفريغ هائل للشحنات الكهربائيّة التي تحملها الغيوم، مما يتسبب بتوليد حرارة عالية تعمل على تسخين الهواء الذي حولها لما يقارب 30,000 درجة مئويّة، فيتمدد الهواء، وينتج عن ذلك موجات صوتيّة ودويّ هائل يُعرف باسم الرعد.

البرق والرعد يضرب البلاد

ووفقًا لما ذكرته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سوف تتعرض البلاد لظاهرة جوية "البرق والرعد" أثناء سقوط الأمطار، ووجهت الأرصاد الجوية عدة نصائح للمواطنين لمواجهة العواصف الرعدية، منها تجنب الوقوف أسفل الأشجار العالية، وعدم ملامسة أعمدة الإنارة والابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية.

كما نصحت قائدي المركبات بالقيادة بهدوء عند سقوط الأمطار وتخفيف السرعة وترك مسافات آمنة بين السيارات وتشغيل كشاف السيارة.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أنه توجد عدّة أشكال ظاهرية للبرق على سبيل المثال برق عديم الرعد، والذي يشاهد ولا يُسمَع صوت رعده، وكذلك البرق الجاف، والذي يسبّب العديد من حرائق الغابات.

وتتمثل أسباب ظهور البرق قبل أن يُسمع الرعد، وذلك لأنّ الضوء ينتقل بسرعة أكبر بكثير من الصوت، وهناك ثلاثة أصناف رئيسية للبروق وذلك حسب مكان التفريغ:-

١-إمّا داخل سحابة العاصفة الرعدية

٢-بين السحب

٣- بين السحب والأرض.