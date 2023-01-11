في مباراة الفرصة الأخيرة.. تشكيل سموحة لمواجهة طلائع الجيش بالدوري الممتاز

أعلن طارق العشرى المدير الفني لـ"سموحة"، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة طلائع الجيش بالدوري الممتاز.

موعد مباراة سموحة وطلائع الجيش بالدوري الممتاز

ويستضيف سموحة نظيره طلائع الجيش، فى تمام الثالثة إلا ربع عصر، اليوم، الاربعاء، على ستاد الإسكندرية، في افتتاحية الجولة الثالثة عشر للدوري (موسم 2022/2023).

وجاء تشكيل سموحة لمواجهة طلائع الجيش كالتالي

حراسة المرمى: الهانى سليمان.

خط الدفاع: محمود شبانة، شريف رضا، أحمد جمال، ممدوح عبد ربه.

خط الوسط: أحمد مصطفى، بنجامين بواتينح، حسين فيصل، دوكوا دودو، محمد سعيد مكرونة.

خط الهجوم: حسام حسن.

القنوات الناقلة لمباراة سموحة وطلائع الجيش بالدوري الممتاز

تنقل مباراة سموحة وطلائع الجيش بالدوري الممتاز، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس.

في المقابل كان تشكيل طلائع الجيش الآتي، حيث شهد الظهور الأول لفريد شوقي المنضم حديثا للفريق العسكري على سبيل الإعارة، قادما من المصري البورسعيدي.

حراسة المرمى: عمر رضوان.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور، محمد فتح الله، خالد سطوحى، أحمد زولا.

خط الوسط: فريد شوقى، أحمد سمير، على حمدى، أحمد متعب، مصطفى الخواجة، عبد الرحمن شيكا.

خط الهجوم: مروان محمد عثمان.

ويقود المباراة تحكيميا طاقم مكون من محمود ناصف حكما للساحة، ويعاونه أحمد عبد المنعم حكم مساعد أول، وعمرو جمعة حكم مساعد ثان، ومعهم عمرو عايد حكما رابعا، وطارق مجدي حكم فيديو، وهشام الدسوقي مساعد حكم فيديو.

ويحتل سموحة المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط، جمعها من فوز وحيد و7 تعادلات و4 هزائم.

وتمثل مباراة اليوم، أهمية خاصة لطارق العشري، فربما تكون بمثابة الظهور الأخير له على رأس القيادة الفنية للموج الأزرق، في حالة تحقيق أي نتيجة سلبية جديدة، بعد الصدام المباشر من فرج عامر رئيس سموحة مع باقى أعضاء مجلس الإدارة بسبب المدرب.

أما طلائع الجيش يسبقه في المركز الحادي عشر، برصيد 13 نقطة من ثلاثة انتصارات و4 تعادلات وخمس هزائم.