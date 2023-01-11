الأربعاء 11 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

فيفا يؤكد أحقية مشاركة كهربا مع الأهلى بداية من مباراة المصرى (خاص)

كهربا
كهربا

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة عن أن محمود كهربا لاعب الأهلي يحق له المشاركة مع الأهلى خلال الفترة المقبلة بداية من مباراة المصري، بعد وصول خطاب رسمي من الاتحاد الدولى لكرة القدم يؤكد صحة موقف اللاعب من المشاركة. 

 

وشهدت الأيام الماضية مخاطبات متبادلة بين اتحاد الكرة والاتحاد الدولي لكرة القدم لمعرفة مصير محمود كهربا لاعب الأهلى من المشاركة مع الأهلى فى الفترة المقبلة. 

 

وقام اتحاد الكرة بإرسال ثلاث مخاطبات للاتحاد الدولى فى الفترة الأخيرة بدأت باستفسار من اتحاد الكرة لمعرفة موعد انتهاء موعد إيقاف كهربا، ورد فيفا أن مدة انتهاء إيقافه بعد 6 أشهر من تاريخه، إلا أن مصطلح تاريخه أربك اتحاد الكرة هل تاريخه يقصد به فيفا 11 يناير أما تاريخه يقصد به تاريخ إرسال المخاطبة، وأرسل الاتحاد مخاطبة جديدة لمعرفة موعد انتهاء إيقاف كهربا فأكد فيفا أمس أن العقوبة تنتهى اليوم 11 يناير إلا أن اتحاد الكرة أرسل مخاطبة جديدة اليوم تحمل عبارة صريحة هل يحق لكهربا المشاركة مع الأهلى أم لا؟ وينتظر اتحاد الكرة رد فيفا اليوم ورد فيفا على صحة موقف اللاعب. 

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة عن أن الأهلى اتفق مع الاتحاد على عدم مشاركة اللاعب إلا فى حال وصول مخاطبة رسمية من فيفا يؤكد صحة موقفه حتى لا يتعرض الأهلى لعقوبات تصل لخصم النقاط فى كل المباريات التى شارك بها.  

محمود كهربا اتحاد الكرة الاهلى الزمالك الاتحاد الدولي لكرة القدم

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