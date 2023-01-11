برلمانى: الرئيس كانت لديه رؤية ثاقبة عندما قرر إقامة صوامع متطورة

أشاد النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بأن يكون سعر توريد محصول القمح مجزياً للمزارعين ويحقق لهم عائداً اقتصادياً ملائماً.

وأضاف عضو مجلس النواب في تصريحات صحفية، اليوم، أن الرئيس يتابع بشكل دائم ومستمر لمنظومة الأمن الغذائي، وموقف المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية الأساسية على مستوى الجمهورية.



وأشار إلى أن الرئيس السيسي حريص على الاطمئنان بشكل دائم على موقف المخزون الاستراتيجي والأرصدة لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة، وذلك في إطار التخطيط المسبق للدولة بالحفاظ على المخزون الاستراتيجي منها، مع الأخذ في الاعتبار الأزمة الغذائية العالمية الحالية.

ولفت النائب أحمد سعد نويصر إلى أن الرئيس كانت لديه رؤية ثاقبة عندما قرر إقامة صوامع متطورة، وهذا ساهم فى توسيع المخزون الاستراتيجي للسلع الهامة، لافتا إلى أن الرئيس يولى اهتماما خاصا بالزراعة والفلاح المصرى، لذا كانت توجيهات سيادته، أمس، للحكومة بضرورة تحديد سعر توريد القمح بحيث يحقق عائداً اقتصادياً مجزياً للمزارعين والفلاحين، ويدعم زيادة كميات توريد القمح.

وأبدى النائب أحمد نويصر اتفاقه التام مع توجيهات الرئيس السيسي، بضرورة المحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية، فضلاً عن تعظيم القيمة المضافة لتخزين السلع من سلسلة الصوامع الاستراتيجية التي تمت إقامتها على امتداد رقعة الجمهورية، وذلك بهدف زيادة الحجم الاستيعابي والتخزين لها، ومن ثم المساهمة في الحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائي للدولة.