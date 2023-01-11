السجن 10 سنوات لمتهم تحرش بفتاة فى سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم بالاعتداء على فتاة والتحرش بها، في مركز طهطا.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد، وعضوية المستشارين محمد يوسف عبدالله، وعماد محمد عبدالرحمن، بأمانة سر محمد عبدالحميد.



تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة قسم طهطا عندما تلقى رئيس مباحث قسم طهطا بلاغًا من المجني عليها بقيام المتهم الاعتداء عليها ومحاولة التحرش بها فى مسكنها.

وبعد تقنين الإجراءات تم التأكد من صحة أقوال المبلغة وتم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.