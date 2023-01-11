الأربعاء 11 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بعيار في الرأس.. القبض على المتهم بقتل مواطن في سوهاج

القبض على متهم
القبض على متهم

كشفت مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، عن ملابسات ضبط المتهم بقتل مواطن فى بعيار فى الرأس في دار السلام بسوهاج.

وتبلغ لمركز شرطة دار السلام من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة لـأحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز، وبها عيار نارى بالرأس.

وبسؤال عم المتوفـى اتهم أحد الأشخاص بإطلاق عيار نارى تجاه المجنى عليه من سلاح نارى كان بحوزته مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته لوجود خلافات سابقة بين العائلتين.

عقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته «بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار»، المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

بمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات الخلافات، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

مباحث القاهرة سوهاج عيار فى الرأس ضبط خلافات سابقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

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