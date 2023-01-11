«إعلام النواب»: مبادرة إحياء المسرح المدرسى ترجمة لاهتمام الدولة باكتشاف الموهوبين

قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن تدشين مبادرة "إحياء المسرح المدرسي والفنون بالمدارس المصرية"، من قبل وزارة التربية والتعليم خطوة هامة تهدف لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم بالتعاون مع الوزارات ذات الصلة وخاصة وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة حتى يكون لدينا فنانون عظام ورياضيون قادرون على المنافسة العالمية، وهذا يؤكد اهتمام الدولة بالنشء الجديد والعمل فى مختلف المجالات والقطاعات لدعم الشباب وإعادة الدور الحقيقي للقوة الناعمة فى مناقشة القضايا والموضوعات الحيوية.

وأكدت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب فى بيان صحفى لها، على أهمية العمل على ممارسة الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية بالمدارس لإكساب الذوق العام واللياقة البدنية اللازمة ومنح الفرصة لاكتشاف الموهوبين، وذلك فى إطار الحرص على اكتشاف المواهب المختلفة بين طلاب المدارس في مجال الفنون والمسرح في مختلف أنحاء الجمهورية، على مستوى كل مدرسة وكل إدارة وكل مديرية تعليمية.

وتابعت رشاد: "المبادرة تستهدف إعادة إحياء المسرح المدرسي في اكتشاف المواهب الجديدة من أبنائنا الطلاب، إعادة بث الروح الفنية وتنميتها في المدارس بصفة عامة ومدارس ذوي الهمم بصفة خاصة لخلق جيل مثقف علميًا وفنيًا وأدبيًا، وتقدم الفرصة لصغار المؤلفين والكُتّاب والفنانين في المدارس ليصبحوا رواد الفن في المستقبل، وإعداد الكوادر البشرية وتنمية قدراتهم بالتعاون مع وزارة الثقافة لتحقق المبادرة الهدف المنشود منها".

وفي وقت سابق أوضح محمد نبيل وكيل وزارة الثقافة، أن مبادرة إحياء المسرح المدرسي هدفها اكتشاف المواهب ورعايتها، وهي تمت بالتنسيق بين وزارة الثقافة ووزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني.

وتابع أن المبادرة تسعى لعودة الأنشطة الثقافية بمجالاتها الفنية والأدبية، داخل جميع مدارس مصر، موضحًا أن المسرح يعلم الطالب الإلقاء، والثقة بالنفس، والشعر وخروج الألفاظ بطريقة صحيحة ودقيقة.

وأكد "نبيل" أن تدريب الطلاب في المسرح المدرسي لن يقتصر على فترة الدراسة، ولكن سوف يتم تدريبهم أثناء فترة الإجازة الصيفية أيضًا.