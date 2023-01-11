الأربعاء 11 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الصحة يبحث التوسع فى خدمات الفحوصات والتحاليل المقدمة للمواطنين

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، السيد الين مابيو، الرئيس التنفيذي لشركة BGI الصيني، والتي تعد إحدى كبرى الشركات المتخصصة في دراسات التسلسل الجيني على مستوى العالم، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الاجتماع تناول التشاور حول التوسع في خدمات الفحوصات والتحاليل المقدمة للمواطنين من خلال المعامل المركزية لوزارة الصحة، وكذلك التوسع في خدمات المعامل المقدمة من القطاع الخاص، لتحقيق التكامل بين كل أذرع المنظومة الصحية، لافتًا إلى أن الوزارة بدأت بتوجيه من السيد الرئيس إنشاء معامل مركزية جديدة بمدينة بدر، وتجهيزها وفقًا لأكواد البناء والمعايير العالمية.

وأوضح "عبدالغفار" أن الاجتماع تناول التوسع في خدمات الفحوصات الجينية للمواطنين من خلال المعامل المركزية، للكشف المسبق عن الأمراض الوراثية وتجنب حدوثها، والعمل على إنتاج العقاقير الطبية التي تستهدف الأمراض ذاتها، لافتًا إلى العمل على إدراج الفحوصات من خلال 4 مراحل (فحوصات قبل الزواج، أثناء الحمل، ما بعد الولادة، كبار السن)، وذلك في إطار العمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لمواكبة التطورات العالمية، واتباع أحدث الأساليب التكنولوجية الحديثة، في مختلف مجالات الصحة، وعلى رأسها المعامل.

وأضاف "عبدالغفار" أنه تمت مناقشة التوسع في خدمات الفحوصات والتحاليل المقدمة للمواطنين من خلال وحدات الرعاية الصحية بالمحافظات والبالغ عددها 5400 وحدة، وذلك ضمن مبادرة الرئيس لدعم خدمات وحدات الرعاية الصحية، بمختلف مراحلها.

ولفت "عبدالغفار"، إلى أن الاجتماع تناول مناقشة التعاون فيما يخص تدريب العاملين بالمعامل في مصر على إجراء الفحوصات الجينية المتطورة.

حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل، والسيد محمد فاروق، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة موبيكا.

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وزير الصحة الشركات المتخصصة التسلسل الجيني خدمات الفحوصات التحاليل

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وزير الصحة يبحث التوسع فى خدمات الفحوصات والتحاليل المقدمة للمواطنين

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