الأربعاء 11 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد قافلة بيطرية لتحصين وعلاج الماشية مجانًا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، القافلة الطبية البيطرية المجانية لتحصين وتسجيل وترقيم وعلاج الماشية التي تنظمها المحافظة والطب البيطري بالتعاون مع وزارة الزراعة معهد تناسليات الهرم وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية بقرية شبلنجة ببنها، وذلك بحضور الدكتورة أمل العسيلي مدير مديرية الطب البيطري.

وشملت القافلة الكشف على الماشية وتقديم العلاجات اللازمة في التخصصات المختلفة للطب البيطري وإجراء الفحص التناسلي بالسونار والعمليات الجراحية والكشف على أمراض الباطنة والطفيليات الداخلية والخارجية، ورش الماشية بالمبيدات الآمنة للقضاء على مختلف الأمراض الخارجية، من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية (أبقار - جاموس- ماعز- أغنام) والمتابعة المستمرة لها.

وأشار محافظ القليوبية، إلى أن هذه القافلة تأتي في إطار جهود الدولة المصرية للارتقاء بمختلف القطاعات التنموية والخدمية وتنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها، مضيفًا أن الحملات ستجوب مختلف المراكز والقرى للكشف على الماشية وتحصينها وتسجيلها، دعمًا لمربي الماشية، كما أكد على توفير كافة الأمصال والتحصينات بمختلف وحدات الطب البيطري.

وتفقد محافظ القليوبية، خلال الزيارة الخدمات التي تقدمها القافلة من خلال الفحص المجاني بالسونار البيطري وتقديم العلاج المجاني، حيث تقدم بالشكر لكل فريق القافلة على التنظيم ودعمهم المستمر لمحافظة القليوبية وإقامة قوافل بيطرية مجانية بمشاركة فعّالة من معهد بحوث التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية.

الحمى الحفاظ على الثروة الحيوانية الدكتوره أمل العسيلي اللواء عبـد الحمـيد الهجـان محافظ القليوبية تنمية الثروة الحيوانية قرية شبلنجة قوافل بيطرية محافظ القليوبية محافظة القليوبية

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وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

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