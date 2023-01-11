بعد رحيله.. معلومات عن آخر ملوك اليونان قسطنطين الثاني

أعلن في أثينا، عن وفاة ملك اليونان السابق قسطنطين الثاني الذي حكم البلاد قبل إلغاء النظام الملكي عام 1974، وفق ما أعلنت محطة "إرت" التلفزيونية اليونانية العامة.

وأفادت المحطة أنّ الملك السابق، البالغ من العمر 82 عاما وهو نسيب للملك تشارلز الثالث لجهة أبيه وعرّاب الأمير وليام "توفي بسبب سكتة دماغية".

وحسب موقع سكاى نيوز، تم نقله إلى المستشفى في العاصمة أثينا الأسبوع الماضي بسبب مشكلات في الجهاز التنفسي.

وكان قسطنطين الثاني ولد في 2 يونيو 1940 في أثينا، وهو آخر ملوك اليونان (1964-1974) من سلالة غلوكسبيرج، وهو ابن الملك بول الأول وفريدريكا من هانوفر، وآخر ملك أرثوذكسي حكما، باعتباره سليل الملك الدنماركي كريستيان التاسع، كما يحمل لقب أمير الدنمارك.

الجدير بالذكر أنه أجري في اليونان، عام 1973، استفتاء، ألغي بموجبه النظام الملكي وأعلنت الجمهورية، ثم أجري استفتاء آخر في ديسمبر 1974، أكد إرادة الشعب في عدم إعادة النظام الملكي.

معلومات عن آخر ملوك اليونان قسطنطين الثاني

- ولد في 2 يونيو 1940 بأثينا.

- توفي عن عمر ناهز 82 عاما.

- آخر ملوك اليونان، وحكم البلاد في الفترة من 1964 إلى 1974.

- من سلالة غلوكسبرغ.

- ابن الملك بول الأول وفريدريكا من هانوفر، وآخر ملك أرثوذكسي حكما، باعتبار سليل الملك الدنماركي كريستيان التاسع.

- يحمل لقب أمير الدنمارك.

- نسيب للملك تشارلز الثالث لجهة أبيه، وعرّاب الأمير وليام «مسؤول عن التنمية الشخصية والاهتمام بالأمير وليام».

- كان يعيش مع عائلته في مدينة لندن، حتى عام 2013، وفي شهر مايو من العام ذاته انتقلت العائلة المالكة بشكل دائم إلى اليونان.