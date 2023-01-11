الأربعاء 11 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكرملين: الناتو وواشنطن طرفًا غير مباشر في الصراع مع أوكرانيا

دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، إن الناتو والولايات المتحدة أصبحا بحكم الأمر الواقع طرفًا غير مباشر في الصراع من خلال إغراق أوكرانيا بالأسلحة والتقنيات والمعلومات الاستخباراتية، لذلك فإن مشاركتهما في الصراع واضحة.

ونفى "بيسكوف"، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية  المزاعم القائلة، إن تصريحات السلطات الروسية حول مشاركة الناتو في الأزمة القائمة في أوكرانيا، قد تشجع الحلف على زيادة دعمه للنظام في كييف.

وعلق على تصريح سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، الذي أكد فيه أن التطورات الأوكرانية تشير إلى مواجهة عسكرية بين الناتو وروسيا وليس مواجهة بين موسكو وكييف:"لقد وصف باتروشيف الوضع فعليًا".

قديروف: أكثر من 21 ألف مقاتل شيشاني يشاركون في العملية الخاصة بأوكرانيا

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، أن أكثر من 21 ألف مقاتل شيشاني، شاركوا في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا، وأكثر من 9 آلاف آخرين على خط المواجهة.

وكتب قديروف على قناته في "تليجرام":"لقد استمعت إلى تقرير رئيس برلمان جمهورية الشيشان، رئيس المقر الجمهوري للمنطقة العسكرية الشمالية ماغوميد داودوف، ومنذ بداية العملية الخاصة، شارك أكثر من 21 ألف مقاتل شيشاني".

وأشار رئيس المنطقة، إلى أن موضوع توفير المقاتلين الشيشان هو في المقام الأول، فهم مزودون بكل ما هو ضروري، وأضاف: "أنا شخصيا على اتصال بقادة القوات الخاصة الشيشانية".

وتجري روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022، وكما أكد الرئيس فلاديمير بوتين، فإن مهمتها هي "حماية الأشخاص الذين تعرضوا لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".

ووفقا للرئيس الروسي، فإن الهدف النهائي للعملية الخاصة هو تحرير دونباس وخلق الظروف التي توفر ضمانات لأمن روسيا.

الكرملين الناتو الولايات المتحدة الصراع إغراق أوكرانيا المعلومات الاستخباراتية

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وائل لطفي

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