الأربعاء 11 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الاحتفال بمئوية ميلاد عبد العظيم محمد بصالون مقامات بيت الغناء العربي

بيت الغناء العربي
بيت الغناء العربي

يستضيف بيت الغناء العربى "بقصر الأمير بشتاك" - بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية "صالون مقامات"، بالاشتراك مع البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية، حيث يحتفي الصالون بالذكرى المئوية لميلاد الملحن عبد العظيم محمد، وذلك فى السابعة مساء الخميس 12 يناير الجاري.

ويستضيف الصالون الموسيقار الدكتور إيهاب عبد السلام، ويحيى الفقرة الموسيقية الفنان محي صلاح "نجم فرقة الموسيقى العربية للتراث - صوليست بدار الأوبرا المصرية"، الذي يقدم مجموعة من مختارة من أشهر ألحان عبد العظيم محمد، منها "ماشي كلامك"، "ياليلة ما جاني الغالي"، "في قلبي غرام"، "وشك حلو عليا".

جدير بالذكر أن عبد العظيم محمد موسيقار من زمن الفن الجميل، عاصر محمد عبد الوهاب والسنباطى وبليغ حمدى والموجى وكمال الطويل وغيرهم، ولد بصعيد مصرعام 1923، وتخرج من المعهد العالي للموسيقى 1950، من أشهر أغانيه أغنية "والله لسه بدري يا شهر الصيام" التي غنتها شريفة فاضل، كما لحن عدداً من الأغاني مثل يا ليلة ما جاني الغالي، كما شارك في تلحين أغاني عدد من الأفلام مثل الشيماء، وصغيرة على الحب.

وصالون مقامات فكرة الفنان القدير الراحل محسن فاروق، وتعد حلقاته وتقدمه الناقدة الموسيقة الدكتورة إيناس جلال الدين مدير عام الموسيقى والغناء في الإذاعة المصرية.

في سياق آخر؛ أعلن مركز جمال عبد الناصر الثقافي بالإسكندرية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، عن فتح باب التقدم لورشة تدريبية مجانية للمواهب الشابة للفئات العمرية فوق 16 سنة، للتعرف على أدوات الممثل وطريقة استخدامها لبناء الشخصيات في الدراما ومبادئ مواجهة الجمهور.

ويقوم بالتدريب في الورشة مجموعة من المتخصصين في التدريب على التمثيل وهم، محمد نجله، أيمن الليثي، اسامه الهواري، محمد خالد.

ويمكن التقدم للورشة عبر الرابط التالي : shorturl.at/AMOR1 ، مع ضرورة تحضير مونولوج باللغة العربية الفصحى ومونولوج باللهجة العامية وأغنية، حيث تشارك العناصر المتميزة في عرض مسرحي من إنتاج المركز يبدأ التحضير له بعد الورشة مباشرة.

البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية الأمير بشتاك التنمية الثقافية بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك بيت الغناء العربي دار الأوبرا المصرية صندوق التنمية الثقافية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

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