صحيفة سعودية: المملكة تسعى لبناء منظومة حج مستدامة

قالت صحيفة "اليوم" السعودية إن المملكة تسعى لبناء منظومة حج مستدامة، من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع والمبادرات لخدمة ضيوف الرحمن، تحقيقًا لأحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشارت إلى أن مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة يسهم في التعريف بهذه المشاريع والمبادرات ودورها في تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتسهيل رحلتهم لأداء مناسكهم بطمأنينة، وتعزيز تجربتهم الدينية والثقافية.

وأوضحت أن ذلك يدعم جهود وزارة الحج والعمرة لتعزيز الشراكات القائمة مع الجهات الداخلية التي تخدم هذا القطاع الحيوي، الذي توليه قيادة المملكة أقصى اهتمامها، وكذلك مع المنظمات العالمية ذات العلاقة، مثل منظمة الصحة العالمية.

وأضافت الصحيفة السعودية- في افتتاحيتها اليوم الأربعاء تحت عنوان "خدمة ضيوف الرحمن.. المشاريع والمبادرات وأهم المستهدفات"- أن المملكة تسعى إلى تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن عبر توظيف أفضل السياسات والحلول الرقمية لخدمة الحجاج والمعتمرين، ومن ذلـك استخدام الـتحوُّل الرقمي وتسهيل التقديم لتأشيرات الحج والعمرة، وتحويل الخدمات المقدمة في خدمة ضيوف الرحمن والحرمين الشريفين إلى خدمات ذكية عبر أحدث الوسائل التقنية والرقمية، إضافة لإيجاد حلول تقنية ذكية لتعزيز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وإثراء تجربتهم، وضمان تكامل الجهود والعمل على وتيرة واحدة، عبر اعتماد معايير الجودة الدقيقة المتبعة من جميع الجهات المعنية بخدمة الحجاج، لتحسين تجربة ضيوف الرحمن منذ وصولهم وحتى انتهاء رحلتهم.

وكان الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، والدكتور فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، افتتح مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة "إكسبو الحج" 2023، في نسخته الثانية، بمشاركة 81 متحدثًا من القطاعين العام والخاص من داخل المملكة وخارجها، ومشاركة وفود رفيعة المستوى من وزراء الشئون الدينية، ورؤساء بعثات الحج والهيئات العليا من أكثر من 57 دولة.

وألقى وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، كلمة رحب فيها بالحضور، مؤكدًا أن خدمة ضيوف الرحمن من جميع بلدان العالم أولوية قصوى، والتزام تاريخي أصيل، وشرف عظيم تفتخر به حكومة خادمِ الحرمين الشريفين – يحفظه الله- ليؤدوا مناسكهم بطمأنينة ويسر ضمن رحلة إيمانية ثرية مرقمنة الخدمات.

وقال الوزير: أزف إليكم بشارتين في هذا اللقاء؛ الأولى: عودة أعداد الحجاج إلى ما كانت عليه قبل الجائحة بدون أي قيود على العمر، والثانية: السماح لأي بعثة حج من أي مكان في العالم التعامل مع أي شركة مرخصة تحقق المتطلبات التي يحتاجها حجاج تلك الدول، وذلك بهدف التنافسية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، بالإضافة إلى تخفيض تكلفة التأمين على المعتمرين من 235 ريالًا إلى 88 ريالًا، وذلك بنسبة 63٪، وسوف يبدأ العمل بها من يوم غدٍ، وكذلك تخفيض تكلفة التأمين للحجاج من 109 ريالات إلى 29 ريالًا بنسبة 73٪، مشيرًا إلى أن أي قادم للمملكة بتأشيرة عمرة يمكنه زيارة أي مدينة في المملكة، وكذلك أي زائر للمملكة متاح له أداء العمرة في أي وقت.

وشدَّد الربيعة على حرص وزارة الحج والعمرة على تجويد وتطوير جميع الخدمات والحلول المُقدمة للحجاج والمعتمرين من خلال تطوير الأنظمة والتشريعات في منظومة الحج والعمرة، لافتًا النظر إلى أن تجمع الجهات المشرفة على شئون الحجاج والمعتمرين في دول العالم الإسلامي، والتبكير في توقيع اتفاقيات الحج؛ دليلٌ على الحرص والعمل المستمرين لتقديم أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين بيسر وسهولة، بالشراكة مع الجهات المعنية من 70 جهة.

بعد ذلك شاهد الحضور عرضًا مرئيًا يبرز جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، وأطلق أميرا منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة مبادرة صُنع في مكة والمدينة.