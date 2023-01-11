وكيل «تعليم مطروح» يتفقد امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

أجرى عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، جولة تفقدية لمتابعة مسار امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية بمدارس إدارة مطروح التعليمية والاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية.

واطمأن وكيل تعليم مطروح على سير الامتحانات وسط أجواء هادئة وآمنة خلال تواجده باللجان الامتحانية متأكدًا من الطباعة الجيدة للورقة ووضوح أسئلة الامتحان وخلوها من الغموض وفي مستوى الطالب المتوسط وشاملة جميع فقرات المنهج وبما يحقق الوزن النسبي للورقة الامتحانية.

كما اطمأن من خلال غرفة العمليات الرئيسية على انتظام العملية الامتحانية لصفوف النقل مع التزام كل المشاركين فى الامتحانات بالتعليمات والضوابط المنظمة، مشيرًا إلى أنه لم ترد أي شكوى بشأن الامتحانات على مستوى جميع الإدارات التعليمية.

وشدد وكيل تعليم مطروح على ضرورة توفير المناخ المناسب والصحي الآمن داخل لجان الامتحان وبذل الجهد من جميع عناصر المنظومة التعليمية من أجل عملية امتحانية منتظمة يسودها الانضباط لصالح أبنائنا الطلاب ولضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا مع توافر الشفافية والعدالة والمصداقية.



وتابع وكيل تعليم مطروح مسار العمل بالمطبعة السرية، مؤكدًا للعاملين بها ضرورة الإخلاص والتفاني وتقدير المسئولية الملقاة على عاتقهم مع الالتزام بالسرية التامة والأمانة المهنية لضمان تحقيق عملية امتحانية يسودها الانضباط والعدل والالتزام.

جولة وكيل تعليم مطروح

جولة وكيل تعليم مطروح

جولة وكيل تعليم مطروح

جولة وكيل تعليم مطروح

جولة وكيل تعليم مطروح