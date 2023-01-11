الأربعاء 11 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

خادمة تحاول إلقاء نفسها من داخل شرفة شقة سكنية بطنطا

خادمة تحاول إلقاء
خادمة تحاول إلقاء نفسها

كشفت التحريات الأولية بمديرية أمن الغربية، عن واقعة محاولة فتاة إلقاء نفسها من إحدى الشرفات بمدينة طنطا فجر اليوم، وهي تعمل خادمة بنفس الشقة السكنية التى حاولت إلقاء نفسها منها علاوة على وجودة خادمة معها بنفس الشقة.

اصطحب الرائد محمود عبدالجواد رئيس مباحث قسم أول طنطا، الخادمتين لمناقشتهما ومعرفة أسباب محاولة إحداهما إلقاء نفسها للوقوف على آخر التطورات.

كان شارع النادي بمدينة طنطا شهد حالة من الذعر بين المواطنين عند مشاهدتهم لفتاة تحاول إلقاء نفسها من بلكونة داخل إحدى العمارات، ما أدى إلى تدخل أصحاب الشقة السكنية وعدد من أهالي المنطقة للسيطرة على الفتاة وإنقاذها، ولم يمض وقت طويل حتى انتشر مقطع فيديو للفتاة على صفحات السوشيال ميديا.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة للوقوف على آخر التطورات واصطحاب الفتاة لديوان عام القسم لمناقشتها وسؤالها في الواقعة، وتم تحرير محضر وجارٍ عمل التحريات الجنائية.

مفاجآت خادمة تحاول القاء نفسها داخل احدى شرفات شقة سكنية

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عام الفلاح المصرى

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خادمة تحاول إلقاء نفسها من داخل شرفة شقة سكنية بطنطا

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