الأربعاء 11 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تشكيل لجنة لمعاينة آثار انهيار عقار بحى الجمرك غرب الإسكندرية

انهيار عقار
انهيار عقار

قررت نيابة الجمرك بالإسكندرية سرعة طلب تحريات المباحث حول سقوط أجزاء من عقار قديم بمنطقة رأس التين دون وجود أى إصابات بشرية فى الأرواح، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار والوقوف على أسباب انهيار أجزاء منه، وسؤال شهود العيان حول الواقعة، والتحفظ على ملف العقار من الحي لفحصها.
تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الجمرك، بورود بلاغ من المواطنين، يفيد بانهيار أجزاء من عقار رقم 4 حارة مشرف متفرع من شارع قصر رأس التين دون وجود أى إصابات بشرية فى الأرواح.
على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية والتنفيذية ورئيس حي الجمرك ورجال التدخل السريع إلى مكان العقار، وتبين من المعاينة أن العقار بناء قديم، وتم وضع الحواجز الحديدية لمنع اقتراب المارة والمواطنين أسفل العقار.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

أخطرت النيابة اصابات بشرية الإسكندرية التدخل السريع الحماية المدنية إنهيار أجزاء من عقار

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

الأكثر قراءة

خدمات الصحة النفسية المقدمة بمنشآت الرعاية الأولية

موقع النيابة العامة.. أسرع استعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة

فرق خاصة ومعدات جاهزة بالمطارات لمواجهة الأمطار والعواصف

على ربيع يواصل تصوير «نصى التانى» ويستعد لفيلم جديد

صحيفة سعودية: المملكة تسعى لبناء منظومة حج مستدامة

خادمة تحاول إلقاء نفسها من داخل شرفة شقة سكنية بطنطا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد البنا

"مولاى إني ببابك".. الشيخ النقشبندي

إبراهيم داود

عن مجنون ليلى الفرنسى الذى رحل

كريم فرغلى

40 سنة.. والعيال مكبرتش

ماجد حبته

مصر والهند.. تعاون رقمى

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد الرسالة رقم ١٦ وداعًا أمى!!

محمد رفعت

العمل الأهلى فى مصر (1).. حكاية اسمها 57

جلال حمام

لست وحدك.. الحرب الأوكرانية تهدد بمجاعة عالمية

د. القس صفوت البياضى

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة «‎‎2»

صور

شوارع القاهرة

أمطار غزيرة تغرق شوارع الدقي

عزاء والدة الفنان طارق لطفى فى مسجد الشرطة

محطة تل أبيب

المزيد

سياسى إسرائيلى يطالب بالقبض على رئيس الحكومة ووزير الدفاع السابقين بتهمة الخيانة

نائب رئيس وزراء فلسطين يُطلع المبعوث الأمم للسلام على انتهاكات الاحتلال

تظاهرات وهجوم متبادل بين نتنياهو ولابيد.. ماذا يحدث فى إسرائيل؟