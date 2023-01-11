تشكيل لجنة لمعاينة آثار انهيار عقار بحى الجمرك غرب الإسكندرية

قررت نيابة الجمرك بالإسكندرية سرعة طلب تحريات المباحث حول سقوط أجزاء من عقار قديم بمنطقة رأس التين دون وجود أى إصابات بشرية فى الأرواح، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار والوقوف على أسباب انهيار أجزاء منه، وسؤال شهود العيان حول الواقعة، والتحفظ على ملف العقار من الحي لفحصها.

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الجمرك، بورود بلاغ من المواطنين، يفيد بانهيار أجزاء من عقار رقم 4 حارة مشرف متفرع من شارع قصر رأس التين دون وجود أى إصابات بشرية فى الأرواح.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية والتنفيذية ورئيس حي الجمرك ورجال التدخل السريع إلى مكان العقار، وتبين من المعاينة أن العقار بناء قديم، وتم وضع الحواجز الحديدية لمنع اقتراب المارة والمواطنين أسفل العقار.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.