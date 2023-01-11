الأربعاء 11 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير فرنسى: مصر تعمل على تطوير وتوسيع شبكة الصرف الصحى

شبكة الصرف الصحى
شبكة الصرف الصحى

أكد تقرير فرنسي، أن مصر تعمل على تطوير وتوسيع شبكة الصرف الصحي في محافظة الفيوم وتغطية المناطق الريفية التي لا تصلها الخدمة.

وقال موقع "أفريك 21" الفرنسي المعني بالشأن الأفريقي، إنه تم منح شركة رواد الهندسة الحديثة في مصر، لبناء تسع محطات ضخ مياه الصرف الصحي في الفيوم، كجزء من برنامج توسيع مياه الصرف الصحي في محافظة الفيوم  بتكلفة (أكثر من 12.2 مليون دولار) من التمويل لتنفيذ الأعمال.

وتمضي شركة الفيوم للمياه والصرف الصحي قدمًا في تنفيذ برنامج توسعة مياه الصرف الصحي، وقد عينت الشركة مؤخرًا شركة رواد الهندسة الحديثة (RME) لتنفيذ أحد مكونات البرنامج، ويشمل إنشاء تسع محطات ضخ مياه الصرف الصحي في الفيوم، والهدف هو تحسين الصرف الصحي السائل في المحافظة الواقعة في وسط البلاد.

تقدر شركة مياه الفيوم ومياه الصرف الصحي أن المرافق المستقبلية ستبلغ سعة (إجمالية) 14،589 متر مكعب من مياه الصرف الصحي في اليوم، وتتم معالجة النفايات السائلة في محطة معالجة مياه الصرف الصحي في قحافة، والتي تم افتتاحها في سبتمبر 2010 بطاقة يومية 60،000 متر مكعب.

الحفاظ على الموارد المائية

وكجزء من عقدها، ستقوم الشركة  أيضًا ببناء شبكة صرف صحي بطول 53 كيلومترًا تقريبًا ومد 17 كيلومترًا من الأنابيب، ويهدف برنامج توسعة مياه الصرف الصحي بالفيوم أيضًا إلى الحفاظ على البيئة، وخاصة موارد المياه العذبة الملوثة بمياه الصرف الصحي.

هذا هو الحال بشكل خاص بالنسبة لبحيرة قارون ، ثالث أكبر مسطح مائي في أرض الفراعنة. تشكل النفايات السائلة أيضًا مخاطر صحية مباشرة بسبب وجود الكائنات المسببة للأمراض مثل البكتيريا (الكوليرا والسالمونيلا وداء الشيغيلات) والفيروسات (فيروس التهاب الكبد والفيروس المعوي وفيروس شلل الأطفال وفيروس نورووك) وطفيليات أخرى

بالإضافة إلى إنشاء محطات الضخ وتوسيع شبكة الصرف الصحي في محافظة الفيوم ، سيعمل البرنامج الذي تبلغ قيمته 448 مليون يورو على إعادة تأهيل عشر محطات معالجة مياه الصرف الصحي وبناء ثماني محطات جديدة. 

وستسمح المبادرة بتوسيع شبكة صرف صحي إضافية بطول 3380 كيلومترًا ، وتركيب 139 محطة ضخ وشراء 350 شاحنة للتخلص من النفايات لتغطية المناطق الريفية التي لا تخدمها شبكة الصرف الصحي.

الشأن الإفريقي الصرف الصحي الفراعنة المناطق الريفية الموارد المائية شبكة الصرف الصحي

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

الأكثر قراءة

موقع النيابة العامة.. أسرع استعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة

سعر الدولار فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 11-1-2023

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 11-1-2023

أسعار الذهب اليوم فى مصر الأربعاء 11-1-2023

دعاء وأذكار الصباح اليوم الأربعاء 11-1-2023

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 11-1-2023 فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

عن مجنون ليلى الفرنسى الذى رحل

كريم فرغلى

40 سنة.. والعيال مكبرتش

ماجد حبته

مصر والهند.. تعاون رقمى

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد الرسالة رقم ١٦ وداعًا أمى!!

محمد رفعت

العمل الأهلى فى مصر (1).. حكاية اسمها 57

جلال حمام

لست وحدك.. الحرب الأوكرانية تهدد بمجاعة عالمية

د. القس صفوت البياضى

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة «‎‎2»

جمال رشدي

قانون المحليات الذى يكدر حياة المصريين

صور

شوارع القاهرة

أمطار غزيرة تغرق شوارع الدقي

عزاء والدة الفنان طارق لطفى فى مسجد الشرطة

محطة تل أبيب

المزيد

تظاهرات وهجوم متبادل بين نتنياهو ولابيد.. ماذا يحدث فى إسرائيل؟

الكنيست يصوت لصالح تمديد سريان القانون الإسرائيلى فى مستوطنات الضفة الغربية

الزيارات الثلاث.. كيف يتحرك نتنياهو حيال الولايات المتحدة؟