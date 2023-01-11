تقرير فرنسى: مصر تعمل على تطوير وتوسيع شبكة الصرف الصحى

أكد تقرير فرنسي، أن مصر تعمل على تطوير وتوسيع شبكة الصرف الصحي في محافظة الفيوم وتغطية المناطق الريفية التي لا تصلها الخدمة.

وقال موقع "أفريك 21" الفرنسي المعني بالشأن الأفريقي، إنه تم منح شركة رواد الهندسة الحديثة في مصر، لبناء تسع محطات ضخ مياه الصرف الصحي في الفيوم، كجزء من برنامج توسيع مياه الصرف الصحي في محافظة الفيوم بتكلفة (أكثر من 12.2 مليون دولار) من التمويل لتنفيذ الأعمال.

وتمضي شركة الفيوم للمياه والصرف الصحي قدمًا في تنفيذ برنامج توسعة مياه الصرف الصحي، وقد عينت الشركة مؤخرًا شركة رواد الهندسة الحديثة (RME) لتنفيذ أحد مكونات البرنامج، ويشمل إنشاء تسع محطات ضخ مياه الصرف الصحي في الفيوم، والهدف هو تحسين الصرف الصحي السائل في المحافظة الواقعة في وسط البلاد.

تقدر شركة مياه الفيوم ومياه الصرف الصحي أن المرافق المستقبلية ستبلغ سعة (إجمالية) 14،589 متر مكعب من مياه الصرف الصحي في اليوم، وتتم معالجة النفايات السائلة في محطة معالجة مياه الصرف الصحي في قحافة، والتي تم افتتاحها في سبتمبر 2010 بطاقة يومية 60،000 متر مكعب.

الحفاظ على الموارد المائية

وكجزء من عقدها، ستقوم الشركة أيضًا ببناء شبكة صرف صحي بطول 53 كيلومترًا تقريبًا ومد 17 كيلومترًا من الأنابيب، ويهدف برنامج توسعة مياه الصرف الصحي بالفيوم أيضًا إلى الحفاظ على البيئة، وخاصة موارد المياه العذبة الملوثة بمياه الصرف الصحي.

هذا هو الحال بشكل خاص بالنسبة لبحيرة قارون ، ثالث أكبر مسطح مائي في أرض الفراعنة. تشكل النفايات السائلة أيضًا مخاطر صحية مباشرة بسبب وجود الكائنات المسببة للأمراض مثل البكتيريا (الكوليرا والسالمونيلا وداء الشيغيلات) والفيروسات (فيروس التهاب الكبد والفيروس المعوي وفيروس شلل الأطفال وفيروس نورووك) وطفيليات أخرى

بالإضافة إلى إنشاء محطات الضخ وتوسيع شبكة الصرف الصحي في محافظة الفيوم ، سيعمل البرنامج الذي تبلغ قيمته 448 مليون يورو على إعادة تأهيل عشر محطات معالجة مياه الصرف الصحي وبناء ثماني محطات جديدة.

وستسمح المبادرة بتوسيع شبكة صرف صحي إضافية بطول 3380 كيلومترًا ، وتركيب 139 محطة ضخ وشراء 350 شاحنة للتخلص من النفايات لتغطية المناطق الريفية التي لا تخدمها شبكة الصرف الصحي.