دورى القسم الثانى.. دكرنس يواجه المنصورة ونبروه يصطدم بجمهورية شبين

تقام اليوم مباريات الأسبوع الرابع عشر في المجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني وأهمها مباراة ديربي الدقهلية بين دكرنس المتصدر برصيد 26 نقطة بقيادة سعيد صبحي والمنصورة الثالث برصيد 22 نقطة بقيادة أحمد ساري.

وحقق دكرنس الفوز في آخر ثلاث مباريات على بايونيرز وأبوقير للأسمدة والحمام بينما جمع المنصورة خمس نقاط من آخر ثلاث مباريات بالفوز على المجد والتعادل مع نبروه وهلال مطروح.

ويحل بلدية المحلة الثاني برصيد 22 نقطة بقيادة أحمد عبد الرؤوف ضيفا على هلال مطروح الثالث عشر برصيد 13 نقطة.

ويستضيف كفر الشيخ الخامس برصيد 22 نقطة بقيادة عبد الفتاح عبد الرازق فريق أبوقير للأسمدة الثامن برصيد 19 نقطة بقيادة أيمن المزين وتعادل كفر الشيخ في أخر مباراتين مع الأوليمبي وبايونيرز بينما خسر أبوقير للأسمدة أمام دكرنس وطنطا .

ويسعى طنطا الرابع برصيد 22 نقطة بقيادة عمرو أنور لمواصلة انتصاراته عندما يستضيف فريق الحمام الثاني عشر برصيد 13 نقطة وحقق طنطا 4 انتصارات متتالية على سبورتنج والأوليمبي وبايونيرز وأبوقير للأسمدة .

ويستضيف نبروه التاسع برصيد 16 نقطة فريق الجمهورية شبين السادس برصيد 20 نقطة بقيادة عصام شعبان في أول مباراة لياسر عبد الواحد المدير الفني لنبروه الذي تولى المسئولية بعد رحيل عبد اللطيف الدوماني ويسعى لقيادة الفريق للعودة للانتصارات بعدما جمع نقطة واحدة من أخر ثلاث مباريات بالتعادل مع المنصورة والهزيمة أمام بلدية المحلة والمصري بالسلوم وفي المقابل حقق الجمهورية شبين ثلاثة انتصارات في أخر 4 مباريات ويسعى للفوز للاقتراب من القمة .

ويحل بروكسي السابع برصيد 19 نقطة بقيادة محمد حامد ضيفا على فريق الأوليمبي الحادي عشر برصيد 13 نقطة بقيادة شريف الخشاب ويعاني الأوليمبي من تراجع نتائجه ولم يحقق أي فوز في أخر 11 مباراة ولم يسجل أي هدف في آخر 8 مباريات.

ويستضيف سبورتنج العاشر برصيد 15 نقطة بقيادة أحمد فاروق فريق بايونيرز الأخير برصيد 5 نقاط بقيادة عيد مرازيق.

ويحل المصري بالسلوم الخامس عشر برصيد 7 نقاط ضيفا على فريق المجد السكندري الرابع عشر برصيد 13نقطة بقيادة إبراهيم سعيد.