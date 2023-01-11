تامر حسنى: فيلم «بحبك» أتولد على إيدى وحقق أعلى الإيرادات بتاريخ السينما

عبر النجم تامر حسني، عن سعادته لإقامة حفله في مدينة الشارقة الإمارتية لتعرفه على ثقافة الشعب الإماتي، والذي حقق أكبر حضور جماهيري في تاريخ الشارقة.

جمهور الشارقة له ذوق خاص

وأكد تامر حسني خلال لقاء خاص لبرنامج “حديث القاهرة”، والمذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”، أن جمهور الشارقة كبير وله ذوق خاص، والحفل كان كامل العدد وانتهت بطاقاته قبل موعد الحفل بشهر.

وأوضح خلال اللقاء أن فيلمه الأخير “بحبك”، أول فيلم من إخراجه، مؤكدًا أن الفيلم حقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية والعربية.

وتابع: “الفيلم اتولد على أيدي، وهذا العمل السينمائي كان بمشاركة الكثير من النجوم، والذي يعدون سببًا رئيسيًا في الوصول لهذه النجاحات”.

فيلم “بحبك”، بطولة تامر حسني، وهنا الزاهد، هدى المفتي وحمدي الميرغني، وفرح الزاهد، وأحمد عزمي، وتميم عبده، ومدحت تيخا وغيرهم من النجوم.