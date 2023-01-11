أكرم السعدنى يرد على إصابة عادل إمام بالزهايمر وتدهور حالته الصحية

رد الكاتب أكرم السعدني، على الشائعات التي ارتبطت مؤخرًا باسم الفنان عادل إمام، ومنها إصابته بالزهايمر ومؤخرًا تدهور حالته الصحية، مؤكدًا أن كل هذه الشائعات لاصحة لها.

عادل إمام بصحة جيدة

واكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حديث القاهرة”، والمذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”: “أن عادل إمام بصحة جيدة ويعيش أسعد لحظاته عند دخول أحفاده عليه البيت ومجالسته لهم”، مؤكدا أنه زار الفنان عادل إمام منذ فترة قصيرة وتناول بعض الأكلات معه.

وتابع: "لا يجب أن تكون الشهرة على حساب الفنانيين، وما الهدف من نشر الاخبار والشائعات عن الفنانيين، ولابد من السيطرة على منصات التواصل الاجتماعي من قبل وزارة الداخلية، للسيطرة على كافة الاخبار".

ويعد الفنان عادل إمام، من أكثر النجوم الذين عانوا من الشائعات ومنها إصابته بالزهايمر، وكذلك تدهور حالته الصحية، في الوقت الذي لم تعد تعلق أسرته على هذه الشائعات بسبب كثرتها.