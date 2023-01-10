متحدث الصحة: نستقبل أكثر من 12 ألف زائر يوميًا بالعيادات المسائية

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والإسكان، إنه لا توجد شهادات فحص جديدة للمقبلين على الزواج، وما يقال بشأن ذلك شائعة ليس لها أساس من الصحة.

العيادات الخارجية المسائية

وأكد عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن مصر أصبح بها عدد لا بأس به من العيادات المسائية بكافة المحافظات، وهذه العيادات كانت السبب الرئيسي في تخفيف الحمل على طوارئ المستشفيات الحكومية، معبرًا: "لدينا توجيه من الرئيس السيسي بتطوير قطاع الصحة وتلبية احتياج المواطن".

تطوير قطاع الصحة

وأضاف في حديثه، أن العيادات المسائية التابعة لوزارة الصحة تستقبل يوميًا أكثر من ١٢ ألف زائر بجميع المحافظات.