الثلاثاء 10 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بأسوان

الحادث
الحادث

وقع حادث تصادم 3 سيارات نقل ثقيل "تريلا" بطريق مدينة أبوسمبل جنوب محافظة أسوان، مساء اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم 3 سيارات نقل ثقيل "تريلا" بطريق مدينة أبوسمبل جنوب المحافظة وتحديدًا عند الكيلو 175، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته ورفع أثاره من الطريق لتيسير الحركة المرورية أمام المارة.

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وتبين أن الحادث تسبب في إصابة 5 أشخاص منهم شخصين رفضوا النقل إلى المستشفى، بينما الـ3 مصابين الذين تم نقلهم إلى مستشفى أبوسمبل الدولى لتلقي العلاج اللازم هم كلاً من: مدحت عبدالسيد محمد، عمره 50 سنة، وإصابته ارتجاج بالمخ، وعبدالعزيز عبداللطيف عبدالعزيز، عمره 52 سنة، وإصابته كدمات متفرقة بالجسم، ورزق مسلم على بكر، عمره 40 سنة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

أسوان حادث 3 تريلا 5 مصابين مستشفى أبوسمبل إسعاف الجهات الامنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

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