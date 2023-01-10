الثلاثاء 10 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بعد تأخر المستحقات.. الأهلى يهدد بعدم إذاعة مباراته أمام المصرى فى الدورى

اجتماع مجلس إدارة
اجتماع مجلس إدارة الأهلي

 يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعًا غدًا الأربعاء، لمناقشة عدم إذاعة مباراة المصري البورسعيدي الخميس القادم في الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

ويرغب مسئولو الأهلي في عدم إذاعة لقاء المصري، خصوصًا في ظل  تأخر الشركة الحاصلة على حقوق البث التليفزيوني لمباريات الفريق الأول، في دفع المستحقات المالية في موعدها.

ولجأ الأهلي إلى هذا الحل في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المؤسسات الرياضية في الفترة الأخيرة، خصوصا أن الفريق لديه ملف مهم أيضًا وهو خاص بالتعاقدات الجديدة، والتي يعمل عليها حاليًا لتلبية طلبات المدير الفني مارسيل كولر.

وفي نفس الوقت يسعى الأهلي لسداد المستحقات لفريق كرة القدم وباقي الألعاب الأخرى داخل النادي، خلال الفترة القادمة، لا سيمًا في ظل رغبة مجلس الإدارة في إنهاء هذا الملف سريعًا.

 في المقابل قرر مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تشكيل لجنة للترتيب والإعداد لمشاركة الفريق الأول لكرة القدم في بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها بالمغرب في الفترة من 1-11 فبراير المقبل..

يترأس اللجنة المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، والذي سبق أن تولى هذا الملف في مشاركات الأهلي السابقة.. وفي عضوية اللجنة الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة الطبية، والكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، والدكتور أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق، وجمال جبر مدير الإعلام، والعميد علاء صلاح مدير أمن النادي، وأحمد الطوخي ومريان رشاد من إدارة التسويق، وهاني حسام مدير الحجز والرحلات.

وتقرر أن يكون أحمد حسام ممثلًا لشركة الأهلي لكرة القدم باللجنة، وأن تقوم حنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص بدور المنسق العام مع اللجنة المنظمة المحلية.

مجلس إدارة الأهلى المصرى إذاعة المباراة البث الفضائي خالد مرتجي

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

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