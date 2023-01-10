«الغرفة التجارية» تكشف موعد انخفاض أسعار الدواجن (فيديو)

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إنه من المتوقع تراجع أسعار الدواجن منتصف فبراير القادم، لأن دورة إنتاج الدواجن تستغرق ما بين 35 يومًا و45 يومًا.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، في برنامج "مصر جديدة"، المذاع على فضائية "etc"، أن أزمة الأعلاف سببت خروج بعض منتجي الدواجن من المنظومة، وبعد ضخ كميات الأعلاف والإفراجات الجمركية، أحدثت استقرارا وطمأن المربين أن الأعلاف ستتوفر.

أعلاف الدواجن المفرج عنها تكفي لمدة 6 أشهر

ولفت إلى أن الإفراج عن الأعلاف لا يعني انخفاض أسعار الدواجن في اليوم التالي، فهناك إجراءات في الجمارك، ونقل من الموانئ للمصانع، منوهًا أن مصانع الأعلاف أفرجت عن كميات تكفي 6 أشهر قادمة.

وأشار إلى أن الطلب على الدواجن قل، رغم أنها ثالث أكلة شعبية بعد الفول والطعمية، لأنها مصدر غني بالبروتين.

وأردف: "تم فعلا توزيع حصص الأعلاف لكل المنتجين، والدورة الإنتاجية من 35 يوما لـ45، لازم السعر يقل في منتصف فبراير، ولا بد أن يخفض مصانع الأعلاف سعره"، لافتًا إلى أن هناك زيادة 15% في أسعار الأعلاف بالسوق العالمية، وليست المغالاة التي نشهدها في مصر، مطالبًا أصحاب مصانع الأعلاف بالتعاون وتقليل هامش الربح.