الثلاثاء 10 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

إعلاميون يقدمون واجب العزاء فى نجل عبدالباسط عبدالصمد

محمود بكري
محمود بكري

حرص الصحفي محمود بكري على تقديم واجب العزاء في خالد نجل القارئ الراحل الشيخ عبدالباسط عبدالصمد والمقام بدار مناسبات مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

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كما حضر عدد من القراء والإعلاميين ونواب البرلمان ومجلس الشيوخ من بينهم الإذاعي سعد المطعني وعلاء حسني حفيد القارئ الراحل مصطفى إسماعيل وصديق محمود المنشاوي نجل القارئ الراحل محمود صديق المنشاوي وابراهيم الطبلاوي نجل القارئ الراحل محمد محمود الطبلاوي. 

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وفاة خالد عبدالباسط عبدالصمد

وغيب الموت الراحل خالد عبدالباسط عبدالصمد أمس الإثنين بعد صراع مع المرض، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة إثر دخوله في غيبوبة سكر وتم دفنه بجوار والده القارئ عبدالباسط عبدالصمد بمدافن العائلة بالبساتين.

ونعت نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم الراحل في بيان قالت فيه "تتقدم نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم بخالص العزاء، برئاسة الشيخ محمد حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية، لأسرة الراحل الشيخ عبدالباسط عبدالصمد وهم اللواء القارئ الشيخ طارق عبدالباسط عبدالصمد والقارئ الشيخ ياسر عبدالباسط عبدالصمد فى وفاة أخيهما خالد عبدالباسط عبدالصمد".

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نعي مفتي الديار المصرية

كما نعى الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، ورئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، نجل الشيخ عبدالباسط عبر كلمات كتبها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعى  "فيس بوك" «إنا لله وإنا إليه راجعون، ينعى صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، رحيل المغفور له بإذن الله الأستاذ خالد عبدالباسط عبدالصمد، نجل القارئ الراحل الشيخ عبدالباسط عبدالصمد، والذي وافته المنية صباح أمس الإثنين، خالص العزاء للأسرة الكريمة وصادق الدعاء لله رب العالمين أن يرحم الفقيد رحمةً واسعةً، ويغفر له، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

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محمود بكرى الصحفي محمود بكري عبد الباسط عبد الصمد الحامدية الشاذلية الإعلاميين البرلمان

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عام الفلاح المصرى

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