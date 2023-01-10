منتخب البحرين يفوز على قطر ويتأهل لنصف نهائى «خليجى 25»

تأهل منتخب البحرين للدور النصف النهائي ببطولة كأس الخليج العربي 2023 "خليجي 25"، بفوزه على قطر بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية من المجموعة الثانية بدور المجموعات.

وافتتح أحمد علاء التسجيل لـ قطر في الدقيقة 34، بضربة رأسية من متابعة للركلة الركنية التي نفذها محمد وعد من الجهة اليمنى.

القطري محمد وعد سجل هدف التعادل لمنتخب البحرين في الدقيقة 72 بالخطأ في مرمى بلاده.

وفي الدقيقة 89، احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لـ قطر بعد خطأ من محمد وعد، ليتولى عبدالله يوسف مهمة تنفيذها بنجاح مهديًا الانتصار لمنتخب البحرين.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد البحرين لـ6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، فيما تجمد رصيد قطر عند 3 نقاط في المركز الثاني.

وفاز منتخب البحرين في الجولة الأولى على الإمارات بهدفين مقابل هدف، فيما انتصر المنتخب القطري على الكويت بثنائية دون رد.

ويواجه منتخب البحرين في الجولة المقبلة نظيره الكويت، فيما يلتقي منتخب قطر بنظيره الإماراتي في بطولة كأس الخليج العربي.

تشكيل قطر أمام البحرين في كأس الخليج العربي

حراسة المرمى: مشعل برشم

خط الدفاع: إسماعيل محمد – جاسم جابر – طارق سلمان – همام الأمين

خط الوسط: محمد وعد – عاصم ماديبو – تميم منصور – علي أسد الله – عمرو سراج

خط الهجوم: أحمد علاء الدين

تشكيل البحرين أمام قطر في كأس الخليج العربي

في حراسة المرمى: إبراهيم لطف الله

خط الدفاع: وليد الحيام – عبدالله الخلاصي – محمد عادل – أمين بن عدي.

خط الوسط: عبدالوهاب المالود – جاسم الشيخ – مهدي عبداللطيف.

خط الهجوم: محمد مرهون – علي مدن – عبدالله يوسف.