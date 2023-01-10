رئيسة وزراء فرنسا تقترح زيادة سن التقاعد إلى 64 عامًا بحلول 2030

اقترحت الحكومة الفرنسية الثلاثاء، رفع سن التقاعد القانونية إلى 64 عامًا بحلول عام 2030، بدلًا من 62 حاليًا، على ما أعلنت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، وهو أحد الإصلاحات الأساسية في ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون الثانية.

وقالت رئيسة الوزراء في مؤتمر صحفي خلال عرضها المشروع الذي تعارضه المنظمات النقابية والمعارضة السياسية: إن "سن التقاعد القانونية سترتفع تدريجيًا ثلاثة أشهر في السنة ليبلغ 64 عامًا 2030".

وأضافت: "أدرك جيدًا أن تغيير نظام التقاعد لدينا يثير مخاوف وتساؤلات بين الفرنسيين. نريد الرد عليها وإقناعهم".

وتنوي النقابات الثماني الرئيسية الدعوة إلى التظاهر والإضراب في 19 أو 24 يناير احتجاجًا على هذه الخطة التي تعهد بها ماكرون خلال الحملة الانتخابية لولايته الأولى وأحد الإصلاحات الرئيسية في ولايته الثانية والتي لا يتمتع فيها بأغلبية حاسمة في البرلمان.

وأعربت بورن عن استعدادها لمواصلة تطوير "الإصلاح" بفضل مناقشة برلمانية نزيهة وبناءة.

وفي وقت سابق، حذر رئيس نقابة "القوة العاملة" فريديريك سويو المعارض لهذا الإصلاح، على غرار كل المنظمات النقابية والمعارضة السياسية باستثناء اليمين، قائلًا: "إذا كان إيمانويل ماكرون يريد جعل ذلك أم إصلاحاته، بالنسبة إلينا ستكون أم المعارك".

وشهدت فرنسا منذ حوالي ثلاثين عامًا سلسلة إصلاحات كبرى لأنظمة التقاعد للاستجابة لتقدم السكان في السن وللتدهور المالي في خزينتها.

في كل مرة يعلن فيها عن تمديد سن العمل، تنظم تحركات عمالية في بلد تعتبر فيه نسبة توظيف كبار السن متدنية.

لا تأييد شعبيًا

ووفق استطلاع رأي أجراه أجراه "إيفوب- فيدوسيال"، فإن رفع سن التقاعد لا يحظى بتأييد شعبي في فرنسا، إحدى دول أوروبا التي تبقى فيها سن التقاعد ضمن الأدنى مقارنة بألمانيا أو إيطاليا أو إسبانيا؛ إذ عبر أكثر من ثلثي الفرنسيين 68% عن معارضتهم رفعه إلى 64 عامًا.

وقالت الرئيسة الجديدة لحزب الخضر مارين توندلييه "سيدور النقاش في الشارع في مواجهة إصلاح عقائدي ومناهض للعمال ويخدم طبقة الميسورين".