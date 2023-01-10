الثلاثاء 10 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيسة وزراء فرنسا تقترح زيادة سن التقاعد إلى 64 عامًا بحلول 2030

إليزابيث بورن
إليزابيث بورن

اقترحت الحكومة الفرنسية الثلاثاء، رفع سن التقاعد القانونية إلى 64 عامًا بحلول عام 2030، بدلًا من 62 حاليًا، على ما أعلنت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، وهو أحد الإصلاحات الأساسية في ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون الثانية.

وقالت رئيسة الوزراء في مؤتمر صحفي خلال عرضها المشروع الذي تعارضه المنظمات النقابية والمعارضة السياسية: إن "سن التقاعد القانونية سترتفع تدريجيًا ثلاثة أشهر في السنة ليبلغ 64 عامًا 2030".

وأضافت: "أدرك جيدًا أن تغيير نظام التقاعد لدينا يثير مخاوف وتساؤلات بين الفرنسيين. نريد الرد عليها وإقناعهم".

وتنوي النقابات الثماني الرئيسية الدعوة إلى التظاهر والإضراب في 19 أو 24 يناير احتجاجًا على هذه الخطة التي تعهد بها ماكرون خلال الحملة الانتخابية لولايته الأولى وأحد الإصلاحات الرئيسية في ولايته الثانية والتي لا يتمتع فيها بأغلبية حاسمة في البرلمان.

وأعربت بورن عن استعدادها لمواصلة تطوير "الإصلاح" بفضل مناقشة برلمانية نزيهة وبناءة.

وفي وقت سابق، حذر رئيس نقابة "القوة العاملة" فريديريك سويو المعارض لهذا الإصلاح، على غرار كل المنظمات النقابية والمعارضة السياسية باستثناء اليمين، قائلًا: "إذا كان إيمانويل ماكرون يريد جعل ذلك أم إصلاحاته، بالنسبة إلينا ستكون أم المعارك".

وشهدت فرنسا منذ حوالي ثلاثين عامًا سلسلة إصلاحات كبرى لأنظمة التقاعد للاستجابة لتقدم السكان في السن وللتدهور المالي في خزينتها.

في كل مرة يعلن فيها عن تمديد سن العمل، تنظم تحركات عمالية في بلد تعتبر فيه نسبة توظيف كبار السن متدنية.

لا تأييد شعبيًا

ووفق استطلاع رأي أجراه أجراه "إيفوب- فيدوسيال"، فإن رفع سن التقاعد لا يحظى بتأييد شعبي في فرنسا، إحدى دول أوروبا التي تبقى فيها سن التقاعد ضمن الأدنى مقارنة بألمانيا أو إيطاليا أو إسبانيا؛ إذ عبر أكثر من ثلثي الفرنسيين 68% عن معارضتهم رفعه إلى 64 عامًا.

وقالت الرئيسة الجديدة لحزب الخضر مارين توندلييه "سيدور النقاش في الشارع في مواجهة إصلاح عقائدي ومناهض للعمال ويخدم طبقة الميسورين".

الحكومة الفرنسية زيادة سن التقاعد 64 عاما 2030 إليزابيت بورن اقتراح

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

الأكثر قراءة

موقع النيابة العامة.. أسرع استعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة

قرارات ترشيد الإنفاق.. برلمانيون: خطوة فى صالح المواطن تحافظ على الوضع الاقتصادى وتوفر مليارات الجنيهات

رئيس البنك الدولى: الأزمة الحالية تتفاقم مع تدهور آفاق النمو العالمى

البرومو الرسمى لبرنامج «الدوم» فى موسمه الثانى ومواعيد عرضه (فيديو)

«تعليم كفرالشيخ»: إجراء المقابلات الشخصية للتجديد على وظائف الإدارة التعليمية

البيت الأبيض: «جو بايدن» يبدأ زيارته الأولى لكندا مارس المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

عن مجنون ليلى الفرنسى الذى رحل

كريم فرغلى

40 سنة.. والعيال مكبرتش

ماجد حبته

مصر والهند.. تعاون رقمى

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد الرسالة رقم ١٦ وداعًا أمى!!

محمد رفعت

العمل الأهلى فى مصر (1).. حكاية اسمها 57

جلال حمام

لست وحدك.. الحرب الأوكرانية تهدد بمجاعة عالمية

د. القس صفوت البياضى

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة «‎‎2»

جمال رشدي

قانون المحليات الذى يكدر حياة المصريين

صور

شوارع القاهرة

أمطار غزيرة تغرق شوارع الدقي

عزاء والدة الفنان طارق لطفى فى مسجد الشرطة

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست يصوت لصالح تمديد سريان القانون الإسرائيلى فى مستوطنات الضفة الغربية

الزيارات الثلاث.. كيف يتحرك نتنياهو حيال الولايات المتحدة؟

الجيش اللبنانى: إسرائيل خرقت حدودنا الجوية والبحرية