يبحث الكثيرون عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 11-1-2023 خاصة مع بداية شهر طوبة الشهر القبطي، والذي يشتهر بحدته في فصل الشتاء وتتقلب فيه الأحوال الجوية بين ممطرة وعاصفة وأجواء أخرى حاملة البرق والرعد.



حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 11-1-2023



نقدم لكن في التقرير التالي حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 11-1-2023 كي تكونوا على استعداد تام عند الخروج من المنزل.

مع حالة الرعد والبرق وسقوط الأمطار الغزير الذي شهدته البلاد، خلال الأيام الماضية، وتبعها تحسن ملحوظ في درجات الحرارة فإن حالة الجو تستمر في التحسن في الأحوال الجوية وانحسار سقوط الأمطار على بعض المناطق، مع زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس.

والسبب في تحسن حالة الجو هو تأثر البلاد بالمرتفع الأزوري وهو عبارة عن توزيعات ضغطية تؤثر على مصر خلال فصل الشتاء، يصاحبه كتل هوائية شمالية غربية قادمة من شمال غرب أوروبا، ويساعد المرتفع الازوري في وجود تحسن في الأحوال الجوية.



يأتي ذلك مع مراعاة تكون شبورة مائية كثيفة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة والساعات الأولى من الصباح الباكر.



وتنحسر الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على السواحل الشمالية الغربية للبلاد وهي المناطق المطلة على البحر المتوسط ومطروح والعلمين والإسكندرية.





درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء 11-1-2023

القاهرة 20 11

العاصمة الإدارية 19 12

6 أكتوبر 20 11

بنهــــا 20 12

دمنهور 20 12

كفر الشيخ 19 12

المنصورة 20 11

دمياط 20 12

بورسعيد 19 11

الإسماعيلية 21 12

السويس 20 11

الزقازيق 20 12

شبين الكوم 20 13

طنطا 19 13

شلاتين 23 14

الإسكندرية 20 11

العلمين الجديدة 19 12

وادي النطرون 20 11

مطروح 19 12

السلوم 20 12

سيوة 19 8

العريش 19 12

رفح 18 11

الطور 23 12

كاترين 14 4

رأس سدر 20 13

نخل 16 7

طابا 16 12

نويبع 18 12

حلايب 21 14

شرم الشيخ 23 15

الغردقة 22 14

مرسى علم 23 14

الفيوم 20 11

بني سويف 20 11

المنيا 20 9

أسيوط 21 9

سوهاج 21 10

قنا 22 9

الأقصر 23 11

أسوان 23 11

الوادى الجديد 21 11

أبو سمبل 22 10

أبو رماد 23 13

رأس حدربة 21 13

