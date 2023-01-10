الثلاثاء 10 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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زينة الصوفى: الجيل الجديد يسير وراء تريند السوشيال ميديا دون تفكير

السوشيال ميديا
السوشيال ميديا

قالت الدكتورة زينة صوفي، أستاذ علم الاجتماع، إن السوشيال ميديا سلاح ذو حدين، ولهذا يجب أن يكون هناك وعي كاف لدى المستخدمين عند التعامل مع السوشيال ميديا، بحيث يتم أخذ ما هو مفيد منها. 

صناعة التريند

وأكدت الدكتورة زينة صوفي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الجيل الجديد يسير وراء تريند السوشيال ميديا دون تفكير، والدليل على ذلك الإقبال الكثيف على شراء الصبارة الراقصة بأسعار باهظة فقط من أجل مواكبة التريند.

مخاطر السوشيال ميديا 

وأضاف في حديثه، أنه يجب تكثيف الوعي المجتمعي بخطورة السوشيال ميديا، وكيفية أخذ ما له فائدة في تلك المواقع، مع توعية الأهل للأطفال منذ الصغر بما تفعله تلك المواقع.

زينة الصوفي السوشيال ميديا القاهرة الإخبارية مطروح للنقاش صناعة التريند

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