الثلاثاء 10 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 3 سنوات لعامل بتهمة الاتجار في الحشيش بسوهاج

حشيش
حشيش

أصدرت محكمة الجنايات المختصة بسوهاج، اليوم، الثلاثاء، حكما يقضي بمعاقبة عامل بالسجن 3 وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى مخدر الحشيش بمركز جهينة.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز جهينة عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز جهينة عن قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش وترويجه على عملائه والمتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء بدائرة المركز.

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة، تم القبض على المتهم وبحوزته 16 قطعة من  الحشيش كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

كانت محكمة جنايات سوهاج قد عاقبت اليوم الثلاثاء المتهم "ز.ش.ر" بالسجن 3 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه بعد اتهامه بالتنقيب عن الآثار بدائرة مركز أخميم.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم عندما وردت معلومات إلى رئيس مباحث مركز أخميم عن قيام المتهم بالتنقيب عن الآثار وبحوزته المعدات الخاصة بالحفر، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم أثناء قيامه بالتنقيب عن الآثار، وتم التحفظ على المعدات والأدوات الخاصة بالحفر.

وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

القبض على المتهم جنايات سوهاج غرامة 500 ألف جنيه محكمة الجنايات المختصة محكمة جنايات سوهاج محكمة الجنايات

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

الأكثر قراءة

موقع النيابة العامة.. أسرع استعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة

«الملا» يشارك فى المائدة المستديرة لوزراء التعدين فى الرياض

ملامح «الموازنة الجديدة»: لا مساس بالدعم والرواتب

ما هي مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2023؟

غدًا.. نظر قضية محامى مرسى مطروح بعد استبعاد شبهة الجناية

السجن 10 سنوات لمشرف مكتبات قتل ربة منزل فى سوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

عن مجنون ليلى الفرنسى الذى رحل

كريم فرغلى

40 سنة.. والعيال مكبرتش

ماجد حبته

مصر والهند.. تعاون رقمى

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد الرسالة رقم ١٦ وداعًا أمى!!

محمد رفعت

العمل الأهلى فى مصر (1).. حكاية اسمها 57

جلال حمام

لست وحدك.. الحرب الأوكرانية تهدد بمجاعة عالمية

د. القس صفوت البياضى

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة «‎‎2»

جمال رشدي

قانون المحليات الذى يكدر حياة المصريين

صور

شوارع القاهرة

أمطار غزيرة تغرق شوارع الدقي

عزاء والدة الفنان طارق لطفى فى مسجد الشرطة

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست يصوت لصالح تمديد سريان القانون الإسرائيلى فى مستوطنات الضفة الغربية

الزيارات الثلاث.. كيف يتحرك نتنياهو حيال الولايات المتحدة؟

الجيش اللبنانى: إسرائيل خرقت حدودنا الجوية والبحرية