السجن 3 سنوات لعامل بتهمة الاتجار في الحشيش بسوهاج

أصدرت محكمة الجنايات المختصة بسوهاج، اليوم، الثلاثاء، حكما يقضي بمعاقبة عامل بالسجن 3 وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى مخدر الحشيش بمركز جهينة.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز جهينة عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز جهينة عن قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش وترويجه على عملائه والمتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء بدائرة المركز.

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة، تم القبض على المتهم وبحوزته 16 قطعة من الحشيش كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

كانت محكمة جنايات سوهاج قد عاقبت اليوم الثلاثاء المتهم "ز.ش.ر" بالسجن 3 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه بعد اتهامه بالتنقيب عن الآثار بدائرة مركز أخميم.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم عندما وردت معلومات إلى رئيس مباحث مركز أخميم عن قيام المتهم بالتنقيب عن الآثار وبحوزته المعدات الخاصة بالحفر، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم أثناء قيامه بالتنقيب عن الآثار، وتم التحفظ على المعدات والأدوات الخاصة بالحفر.

وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.