شروط أيمن الرمادى للاستمرار فى تدريب أسوان

كشف مصدر مقرب من أيمن الرمادي، المدير الفني الحالي لأسوان، حقيقة رحيل المدرب عن زهرة الجنوب خلال الفترة المقبلة.

شروط أيمن الرمادي للاستمرار مع أسوان



وقال المصدر في تصريحات لـ« الدستور »: حتى هذه اللحظة المدرب لم يحسم موقفه النهائي، سواء بالاستمرار مع أسوان أو الرحيل".



وأضاف:" الرمادي لديه بعض الشروط من أجل الاستمرار مع الفريق الأسواني الفترة المقبلة، أهمها ضرورة تدعيم الفريق بعدد من اللاعبين المميزين لمواصلة تحقيق النتائج المميزة.



وأكمل المصدر أن المدير الفنى يرى أن القوام الحالي للفريق لن يتحمل ضغط المباريات المتتالية خلال المرحلة المقبلة.



وأردف:" اللاعبون سيكونون عرضة للإصابات بشكل مستمر، لذلك من الضروري، وجود أكثر من بديل في المركز الواحد، حتى يستطيع استكمال المسيرة".



وزاد المصدر:" أسوان خاض العديد من المواجهات القوية جدا، الفترة الماضية مثل مواجهات سموحة والمصري والزمالك".



وأوضح أن الرمادي شدد، خلال جلسته مع المسئولين في أسوان، على أهمية وجود رؤية واضحة بشأن تدعيمات يناير.



وواصل المصدر:" لابد أن تمثل هذه التدعيمات إضافة قوية للفريق، وليس التعاقد لمجرد التعاقد، هذا لم يحدث حتى الآن، المدرب ينتظر رد إدارة أسوان على طلباته.



وأشار المصدر إلى أهمية أن يتم التعامل مع اللاعبين الموجودين حاليا مع الفريق بشكل أكثر احترافية من ذلك، والاستماع لطلباتهم المالية، وليس عدم الرد عليهم أو تجاهلهم.



واختتم: "الحفاظ على القوام الأساسي للفريق وعدم التفريط في أحد مهما كانت الإغراءات المالية، أيضا من ضمن طلبات الرمادي خلال فترة الانتقالات الحالية".



وتولي الرمادي المسئولية الفنية لـ«زهرة الجنوب»، بداية من الجولة الرابعة وحتى الآن، خلفا لـ«ربيع ياسين» المدرب السابق، بعد سوء النتائج.



ويتواجد أسوان حاليا في المركز التاسع برصيد 16 نقطة، بعدما حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل يتيم و6 هزائم.

