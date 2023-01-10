الثلاثاء 10 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مجلس الشيوخ الفرنسى يعلن قائمة بالمعتقلين فى إيران

ايران
ايران

أعلنت لجنة الخارجية بمجلس الشيوخ الفرنسي، الثلاثاء، عن قائمة للعمل عليها بشأن المعتقلين في إيران.

وقالت اللجنة، إنه يجب تبني موقف صارم تجاه سلوك إيران، حسبما أفادت قناة "العربية". 

وأضافت “إيران تدعم روسيا بمسيّرات تقتل مدنيين بأوكرانيا، ولا نرى إمكانية للحوار مع النظام الإيراني”.

دول أوروبية تفرض عقوبات جديدة على إيران 

وكانت قد فرضت دول أوروبية عدة عقوبات جديدة على إيران، الجمعة، غداة تنفيذ أول عملية إعدام على ارتباط بموجة الاحتجاجات التي تهز البلد، وتخضع لقمع شديد منذ حوالى 3 أشهر.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية عن أن إيران تبدي "أقصى درجات ضبط النفس في مواجهة أعمال الشغب"، ردا على التنديد الغربي بإعدام محسن شكاري (23 عاما) لإدانته بـ"الحرابة" لمشاركته في التظاهرات.

وتشهد إيران حركة احتجاج اندلعت بعد موت الشابة مهسا أميني البالغة 22 عامًا في 16 سبتمبر، بعد ثلاثة أيام على توقيفها على يد شرطة الأخلاق لمخالفتها قواعد اللباس الصارمة في البلاد.

ونفّذت إيران، الخميس، للمرّة الأولى منذ بدء التظاهرات المتواصلة منذ منتصف سبتمبر، أوّل حكم بالإعدام مرتبط بالاحتجاجات صدر بحق محسن شكاري بعدما أغلق طريقا وجرح أحد عناصر قوات الباسيج، في ختام إجراءات قضائية اعتبرت مجموعات حقوقية أنها "محاكمة صورية".

وأثار الإعدام تنديدا دوليا واسعا ولا سيما من الولايات المتحدة وبريطانيا، وكذلك من الأمم المتحدة.

وأعلنت بريطانيا الجمعة فرض عقوبات على 30 كياناً وشخصية من 11 دولةً بينها إيران حيث استهدفت مسؤولين متهمين بإصدار "عقوبات مروعة" على متظاهرين معارضين.

كما يستعد الاتحاد الأوروبي لإضافة عشرين شخصا وكيان واحد من إيران إلى قائمته السوداء ردا على الانتهاكات لحقوق الإنسان المرتكبة في هذا البلد في سياق قمع التظاهرات، على ما أفادت مصادر دبلوماسية في بروكسل الجمعة.

فرنسا إيران المعتقلين مرونة موقفها الشيوخ الفرنسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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