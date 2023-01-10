الثلاثاء 10 يناير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

مرره بالقراءة الأولى..

الكنيست يصوت لصالح تمديد سريان القانون الإسرائيلى فى مستوطنات الضفة الغربية

الضفة الغربية
الضفة الغربية

وافق الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون ينص على تمديد سريان فرض القانون الإسرائيلي داخل مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

ويعد مشروع القانون هو الأول الذي تطرحه الحكومة الإسرائيلية الجديدة، برئاسة بنامين نتنياهو، على الكنيست، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.

وينص القانون على أنه نحو 475 ألف مستوطن في الضفة الغربية المحتلة لهم حق المواطنة السائدة داخل المناطق الإسرائيلية.

ويسري ذلك القانون منذ عام 1967، ويتمّ تجديده من قبل الكنيست كل خمس سنوات.

وكان ذلك القانون أحد الأسباب الرئيسية التي تسببت في سقوط حكومة يائير لابيد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، حيث عارضه نائبان من الائتلاف الحكومي السابق، والذي كان يضم اليمين واليسار والعرب.

إسرائيل الكنيسة القانون الإسرائيلي الحكومة الاسرائيلية الضفة الغربية يائير لابيد الائتلاف الحكومي

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الكنيست يصوت لصالح تمديد سريان القانون الإسرائيلى فى مستوطنات الضفة الغربية

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