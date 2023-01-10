طلاب الجامعة العمالية يؤدون اليوم الأول من امتحانات نصف العام (صور)

بدأت اليوم الثلاثاء، امتحانات الفصل الدراسي الأول من اللعام الدراسي 2022/ 2023، بالجامعة العمالية، التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، حيث أدي طلاب شعبة الفندقة الامتحانات بمقر الجامعة بفرع مدينة نصر، وفي فرع الدراسة بدأت فعاليات الامتحانات بشعبتي العلاقات الصناعية والتكنولوجيا، ومن المقرر أن تستمر الامتحانات حتى 31 من شهر يناير الجاري.

من حانبه، أكد محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن انتظام الدراسة وأعمال الامتحانات بالجامعة العمالية هو أمر نسعى إليه جميعا، من أجل عودة دور الجامعة الريادي، مشددا على أن الجامعة تستهدف تخريج طلاب قادرين على مواكبة التغير الذي حدث في سوق العمل من خلال آليات ربط المادة العلمية التي يتلقونها بالمهن المطلوبة الأن.

ووجه «جبران»، إدارة الجامعة بالمتابعة المستمرة للجان الامتحانية، للاطمئنان على الطلاب، وتوفير الأجواء الملائمة وكافة سبل الراحة والأمان للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة، وتذليل كافة العقبات، وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية لهم.

وطالب رئيس الاتحاد، أبناءه من طلاب الجامعة العمالية بالتركيز في المذاكرة، ومراجعة المواد الدراسية بعناية، حرصا على مستقبلهم، فضلا عن الالتزام بالحضور في المواعيد المعلنة وفقا لجداول الامتحانات، معربا عن خالص دعائه بالتوفيق لهم.

وكان قد أكد محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن خطة تطوير الأصول التابعة تجرى الآن على قدم وساق، من أجل تحقيق أكبر استفادة منها لعمال مصر، وللنهوض بها، مشددًا على أن مجلس الإدارة ماض بكل قوة للعمل على حسن استغلال جميع الأصول التابعة لتوفير الموارد المالية اللازمة لتقوية المركز المالي لاتحاد العمال، وتقديم خدمات تليق بعراقة هذه المؤسسات، سواء المؤسسة الثقافية والجامعة العمالية أو مؤسسة المصايف «قرية الأحلام»، وغيرها من الأصول.