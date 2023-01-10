الثلاثاء 10 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة أسيوط تطلق ورشة عمل التمويلات البحثية لطلاب الدراسات العليا

جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل

شهدت الدكتورة مها غانم كامل القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، افتتاح فعاليات ورشة عمل بعنوان "التمويلات البحثية  لطلاب الدراسات العليا " والتى نظمها مكتب إدارة المشروعات البحثية بالجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الرحمن حيدر مدير مكتب إدارة المشروعات البحثية، وعبد العظيم سامى المدير المالى للمكتب ونخبة من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعديد من شباب الباحثين من طلاب الدراسات العليا.

وفى مستهل كلمتها أشادت الدكتورة مها غانم بشباب الباحثين أبناء الجامعة وبجهودهم الملموسة في إثراء الحركة البحثية عن طريق زيادة الأبحاث والابتكارات التى تساهم فى بناء الجمهورية الجديدة، وتتماشى مع توجهات الدولة المصرية الحديثة، مشيرةً فى كلمتها إلى أن إدارة الجامعة تعى تماماً بأهمية البحث العلمى والمشروعات البحثية لذلك وضعتها ضمن أولويات ورؤية الجامعة فقامت بإنشاء مجمع مراكز البحوث والذي يعد أكبر مركز بحوث على مستوى الجامعات المصرية والشرق الأوسط., 

 وأوضحت الدكتور مها غانم، أنه يجري إنشاء رابطة تضم الباحثين من مختلف الكليات لتقديم الدعم لهم ومتابعة الانشطة البحثية كما أقامت أيضاً العديد من الفعاليات والمؤتمرات وورش العمل التى تعمل على رفع وعى أبنائها الباحثين بكيفية القيام بأبحاث عملية ومصادر تمويلها وطرق نشرها علمياً وفى ختام كلمتها حثت أبناء الجامعة ببذل المزيد من الجهد والإستفادة من كافة الفرص المتاحة لدفع عجلة البحث العلمي اكتساب مهاراته.

من جهته، قدم الدكتور عبد الرحمن حيدر بتقديم شرح تفصيلي لأهداف المكتب ورسالته ورؤيته التى تعمل على تهيئة مناخ تميز جاذب للإبداع والابتكار، مشيرا إلى القيم التى يقوم عليها وهى التميز والابتكار والنزاهة والعدالة والتعاون والتطوير المستمر، كما يقوم المكتب بدعم الباحثين في كتابة مقترحات بحثية مبتكرة مع الاهتمام بالمجالات البينية، ومتابعة وتقييم المشروعات الممولة، والتوعية بأهمية المشروعات والتدريب على كتابة المقترحات البحثية وعمل قنوات تواصل مع الجهات المانحة، ثم تم تدشين خدمات التقدم للمشروعات البحثية وهي تكوين وتعزيز الفريق البحثي، التعاون في المقترحات البحثية، البرنامج التدريبي لكتابة المقترحات البحثية، جلسات لتوجيه وتطوير قدرات الباحثين.

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أعضاء هيئة التدريس الأنشطة البحثية الجمهورية الجديد الجامعات المصرية الجمهورية الجديدة الدولة المصرية الحديثة الدكتورة مها غانم كامل رئيس جامعة أسيوط

رئيس التحرير

وائل لطفي

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