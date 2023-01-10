بتخفيض 20%.. توفير جميع السلع في معارض «أهلا رمضان» بمطروح

أقامت الدولة معارض أهلا رمضان بداية من عام 2023، لبيع السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وذلك لتخفيف العبء عنهم، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

وقال زكريا غنيم مدير الرقابة التموينية بمديرية تموين مطروح، والمشرف على معرض أهلا رمضان خلال حديثه لـ"الدستور"، أنه تم إقامة معارض أهلا رمضان لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، موضحا أن تم إقامة 5 معارض داخل مدينة مرسي مطروح، ومعرضين بكل مدينة بالإضافة إلي مشاركة عددا من السلاسل التجارية وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين، مشيرا إلى أن جميع السلع متوفرة داخل معارض اهلا رمضان وبكميات وبنسبة تخفيض تصل إلى 20%.

- أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان

وأضاف مدير الرقابة التموينية بمديرية تموين مطروح، أن سعر الأرز 15 جنيها للكيلو، والسكر 17 جنيها ونصف، وسعر زجاجة الزيت تبدأ من 36 جنيها، مؤكدا أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين علي معارض اهلا رمضان وسيتم التوسع في إقامة المعارض بالإضافة إلى القوافل المتنقلة التي ستجوب القرى والنجوع .

وأشار إلي أن هناك وفرة في الأرز والسكر والزيت، مشيرا إلى أن رصيد السكر يكفي لمدة 6 أشهر، والأرز لمدة شهرين ،والزيت لمدة 3 أشهر، موضحا أن هناك 15 طن أرز تم ضخهم داخل المجمعات الاستهلاكية على مستوى المحافظة بسعر 14 جنيها ونصف، بالاضافة إلى أنه يجري التنسيق مع الشركة القابضة لتوفير كميات أخرى من الأرز في المجمعات الاستهلاكية .

من جهته، أكد علي زيدان مدير التجارة الداخلية بمديرية تموين مطروح، والمشرف على معرض أهلا رمضان خلال حديثة لـ"الدستور"، أنه تم أيضا توفير الخضروات والفاكهة في معرض اهلا رمضان بأسعار مخفضة عن الأسواق، مشيرا إلي أنه يتم بشكل دوري المرور على المعارض والتأكد من تخفيض الأسعار بنسبة 20% عن الأسواق .

ولفت مدير التجارة الداخلية بمديرية تموين مطروح|، إلى أنه يوجد 5 مؤسسات لبيع السلع الغذائية مشاركة في مبادرة أهلا رمضان في أماكنها داخل مدينة مرسي مطروح ، إلي جانب مشاركة عدد من المؤسسات لبيع المواد الغذائية والخضروات والفاكهة داخل كل مدينة بمحافظة مطروح، مؤكدا أنه يجري التنسيق مع الغرفة التجارية بمطروح لإنشاء مزيد من المعارض خلال الفترة القادمة .