الثلاثاء 10 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

طالب حقوق يقتل شقيقته ويصيب أمه وأخيه في القليوبية

جريدة الدستور

ضبطت مباحث القليوبية، الثلاثاء، طالبا بكلية الحقوق في جامعة بنها، لاعتدائه على شقيقيه التوأم ووالدته باستخدام سلاح أبيض (سكين)، إثر إصابته بحالة هياج نفسي، ما أسفر عن مقتل شقيقته وإصابة شقيقه وأمه.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، باستقبال 3 أشخاص مصابين بجروح طعنية بمناطق متفرقة بالجسم، ووفاة طفلة عمرها 10 سنوات بمستشفى قليوب التخصصي إثر اعتداء شقيقهم عليهم بسلاح أبيض (سكين).

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "منى. ك"، 10 سنوات، طالبة بالصف الرابع الابتدائي، وشقيقها التؤام "عبدالله. ج"، 10 سنوات بالصف الرابع، بجرح طعني بالصدر، ووفاة الأولى فور نقلها للمستشفى.

كما أصيبت والدتهم "صفاء. ع"، ربة منزل، بجرح قطعي بالقدم اليسرى، إثر اعتداء ابنها "م. ك"، 24 سنة، طالب بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق بجامعة بنها عليهم جراء إصابته بحالة هياج نفسي، حيث أنه مريض نفسي ويخضع للعلاج باستخدام سلاح أبيض (سكين).

تم ضبط المتهم، والسلاح المستخدم بالواقعة، وتم نقل المصابين لمستشفى قليوب التخصصي، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

مباحث القليوبية شقيق وفاة سكين سلاح أبيض طالب بكلية الحقوق

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