الثلاثاء 10 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد: ارتفاع عدد زائرى سفينة الكتب «لوجوس هوب» إلى 32 ألف زائر

السفينه
السفينه

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن ارتفاع عدد زائري سفينة الكتب «لوجوس هوب»  بميناء بورسعيد السياحى إلى ٣٢ ألف زائر حتى الآن بخلاف الأطفال وكبار السن، مشيرا إلى أن سفينة الكتب استقبلت زائرين من أنحاء جمهورية مصر العربية، مؤكدا أن الترتيبات التنظيمية والأمنية تجرى على أعلى مستوى لتوفير كافة سبل الراحة والتسهيلات للزائرين والخروج بهذا الحدث العالمي في شكل مشرف.

وأوضح محافظ بورسعيد أنه هناك تنسيقا متواصلا بين الجهات التنفيذية والأمنية، للتيسير على الزائرين خلال تنقلاتهم من وإلى السفينة، وتقديم كافة سبل الراحة للزائرين. وأشار محافظ بورسعيد إلى استمرار تنفيذ عدد من الفعاليات ضمن برنامج ثقافي فني كبير سيتم عرضه خلال فترة رسو السفينة فى ميناء بورسعيد، مؤكدا أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات التنسيقية بين الجهات المختصة لتقديم الدعم الكامل للسفينة خلال فترة تواجدها بميناء بورسعيد، فضلا عن التعاون بين كافة الجهات التنفيذية والأمنية، وإعداد جداول تنظيمية يومية خلال فترة رسو السفينة بميناء بورسعيد، لافتا لأهمية الحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدينة ومنع التكدس المروري بين الزائرين، وتوفير ساحات انتظار للسيارات والأتوبيسات القادمة من المحافظات الأخرى.

وبدأت سفينة logos hope في استقبال الزائرين، الخميس الماضي، بدءا من الساعة  العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء يوميا، وتستمر في استقبال الزائرين لمدة 20 يوما فيما عدا الأحد، وتستقبل زائريها الجمعة من الثالثة عصرا حتى العاشرة مساء، ومن المقرر أن تغادر السفينة الميناء يوم 23 يناير مستكملة رحلتها إلى ميناء العقبة.

استقبلت اتخاذ كافة الإجراءات اجراءات الاطفا الأطفال وكبار السن

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث فى مؤتمر التحالف

الأكثر قراءة

رابط مفتوح.. الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي مصر 2023

«أنا فى مقام أبوك».. سائق يمزق جسد عمه فى دار السلام

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2023

تجديد حبس عاطل بتهمة الاتجار في الهيروين غرب الإسكندرية

مايا مرسى لـ إعلامية على قناة غير مصرية: «عيب عليكي بجد وكفاية»

«التموين»: إقامة مشروعات تجارية باستثمارات 2.5 مليار جنيه فى بنى سويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال رشدي

قانون المحليات الذي يكدر حياة المصريين

عبدالوهاب داود

ماذا أخفت إدارة «الأتلييه» عن لجنة «التضامن»؟

ماجد حبته

تحالف يدعم الوطن والمواطن

بسنت حسن

علم فلسطين

منى رجب

مواهب وقدرات خاصة فى الاحتفال باليوم العالمى لأصحاب الهمم

مؤمن المحمدي

خواجة

رشا عبدالمنعم

«حلم جميل».. كوميديا الزيف الاجتماعى

محمود خليل

سردية «الدين والسياسة» فى عصرى «يوسف وموسى»

صور

أمطار غزيرة تغرق شوارع الدقي

عزاء والدة الفنان طارق لطفى فى مسجد الشرطة

حديقة الحيوان قبل التطوير

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش اللبنانى: إسرائيل خرقت حدودنا الجوية والبحرية

رئيس وزراء فلسطين: لا نقايض حق تقرير المصير بالأموال من إسرائيل

رئيس المحفل الماسونى فى إسرائيل: لا نتآمر على العالم وهذه طقوسنا