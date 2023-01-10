محافظ بورسعيد: ارتفاع عدد زائرى سفينة الكتب «لوجوس هوب» إلى 32 ألف زائر

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن ارتفاع عدد زائري سفينة الكتب «لوجوس هوب» بميناء بورسعيد السياحى إلى ٣٢ ألف زائر حتى الآن بخلاف الأطفال وكبار السن، مشيرا إلى أن سفينة الكتب استقبلت زائرين من أنحاء جمهورية مصر العربية، مؤكدا أن الترتيبات التنظيمية والأمنية تجرى على أعلى مستوى لتوفير كافة سبل الراحة والتسهيلات للزائرين والخروج بهذا الحدث العالمي في شكل مشرف.

وأوضح محافظ بورسعيد أنه هناك تنسيقا متواصلا بين الجهات التنفيذية والأمنية، للتيسير على الزائرين خلال تنقلاتهم من وإلى السفينة، وتقديم كافة سبل الراحة للزائرين. وأشار محافظ بورسعيد إلى استمرار تنفيذ عدد من الفعاليات ضمن برنامج ثقافي فني كبير سيتم عرضه خلال فترة رسو السفينة فى ميناء بورسعيد، مؤكدا أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات التنسيقية بين الجهات المختصة لتقديم الدعم الكامل للسفينة خلال فترة تواجدها بميناء بورسعيد، فضلا عن التعاون بين كافة الجهات التنفيذية والأمنية، وإعداد جداول تنظيمية يومية خلال فترة رسو السفينة بميناء بورسعيد، لافتا لأهمية الحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدينة ومنع التكدس المروري بين الزائرين، وتوفير ساحات انتظار للسيارات والأتوبيسات القادمة من المحافظات الأخرى.

وبدأت سفينة logos hope في استقبال الزائرين، الخميس الماضي، بدءا من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء يوميا، وتستمر في استقبال الزائرين لمدة 20 يوما فيما عدا الأحد، وتستقبل زائريها الجمعة من الثالثة عصرا حتى العاشرة مساء، ومن المقرر أن تغادر السفينة الميناء يوم 23 يناير مستكملة رحلتها إلى ميناء العقبة.