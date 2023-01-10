وزير الإسكان يتابع موقف منظومة الصرف الصحى ومشروعات الخطة الاستراتيجية بالإسكندرية

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماع، موقف منظومة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، وموقف مشروعات الخطة الاستراتيجية لفصل وتجميع مياه الأمطار بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس أحمد عبد القادر رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم خلال الاجتماع، استعراض مقترحات تطوير ورفع كفاءة محطة التنقية الغربية، وخطوط الانحدار الخاصة بها، بمحافظة الإسكندرية، وموقف مشروعات الخطة الاستراتيجية لفصل وتجميع مياه الأمطار بالإسكندرية، حيث تم تنفيذ 3 مشروعات ذات أولوية عاجلة، وقد حققت أثراً ملحوظاً في التعامل مع مياه الأمطار بالمناطق الساخنة، وجارٍ استكمال الإجراءات للانتهاء من مشروعات الأولوية الثانية، وعددها 6 مشروعات، إضافة إلى استعراض مقترحات تدعيم شبكات الصرف الصحي بحي المقطم.

وأشار الوزير إلى أن المشروعات التي تم ويجرى تنفيذها للتعامل مع مياه الأمطار بالإسكندرية، هي إحدى مراحل الخطة الاستراتيجية لفصل وتجميع مياه الأمطار بالإسكندرية، وسيتم استكمالها تباعاً للتعامل مع جميع المناطق الساخنة بالمحافظة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، ومحافظة الإسكندرية، حيث سبق تشكيل لجنة تنسيقية عليا لهذه المشروعات بقرار مجلس الوزراء، وبرئاسة محافظ الإسكندرية.

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أصدر قراراً بحركة تغييرات جديدة بأجهزة مدن بني سويف الجديدة والشروق وحدائق العاصمة.

وطبقاً للقرار، يتولى المهندس محمد عصام الدين محمد فتحي، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، العمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة اعتباراً من 28/1/2023، والمهندس علي محمد سعد علي، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، العمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة الشروق، والمهندس علاء عبد اللاه علي مصطفى، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، العمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة.