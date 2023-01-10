استكمال اختبارات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالقاهرة والجيزة

يستكمل طلاب صفوف النقل بمحافظتي القاهرة والجيزة، امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022-2023، المقرر أن تستمر حتى يوم الخميس 26 يناير الجاري.

بينما تبدأ الشهادة الإعدادية يوم السبت 21 يناير، وذلك وفقا للجداول المعلنة للعام الدراسي الحالي 2022\2023.

وكانت قد أعلنت مديريات التربية والتعليم، عدة تنبيهات لطلاب النقل والشهادة الإعدادية، وجاءت كالآتي:

١- الالتزام بمواعيد الحضور المحددة في الامتحانات طبقًا للجدول الامتحاني.

٢- يسمح للطلاب بالدخول للامتحان خلال الربع الساعة الأولى من اللجنة.

٣- غير مسموح للطلاب بدخول اللجان بالمذكرات أو الكتب سواء المدرسية أو الخارجية.

٤-عدم اصطحاب الهاتف المحمول أثناء الدخول للجان.

5- التزام الطلاب بارتداء الزي المدرسي.

٦- عدم حضور الطلاب بملابس مخالفة لزي المدرسة.

٧- التزام الطلاب بالمواعيد وعدم الخروج من اللجنة إلا بعد انتهاء الزمن المحدد للامتحان.

٨- غير مسموح لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام بالخروج من اللجنة بورقة المفاهيم الخاصة بامتحان المادة.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حددت ضوابط عقد الاختبارات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى العام، موضحة أن الامتحانات تعقد على مستوى الإدارات التعليمية من خلال موجه أول المادة بدعم من إدارة التطوير التكنولوجي، على أن تشمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختبار من متعدد بنسبة 85%، ويكون الامتحان إلكترونيًا أو مقاليًا في وقت واحد وهو الزمن المحدد للامتحان.

وأكدت المديريات التعليمية أنه يتم توفير فرد أمن بكل إدارة في مقر وضع الأسئلة مصاحب للموجه الأول للمادة ومسئول التطوير التكنولوجي أثناء رفع الامتحان على المنصة، ويتم تحميل أسئلة الاختبارات على منصة الامتحانات بنفس ترتيب المواد طبقًا لجدول الامتحان المعد من المديرية، على أن يبدأ تحميل الامتحانات على المنصة بداية يناير المقبل، على أن يتم الحفاظ على سريتها.

وشددت المديريات التعليمية على أن الحفاظ على سرية الأسئلة الإلكترونية أو الورقية للامتحانات مسئولية الإدارات واللجنة الفنية المسئولة عن وضع الامتحانات، مشيرة إلى أن الاختبارات تتم مع تطبيق كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على سريتها والتصدى للغش الإلكتروني.