الثلاثاء 10 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

غدًا.. رئيس جامعة الأزهر يحاضر بندوة «جهود مجلة الأزهر في النهوض باللغة العربية»

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر

يحاضر فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، في الندوة الشهريَّة الرابعة لمجلة الأزهر، والتي يعقدها مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف في مركز الأزهر للمؤتمرات، غدًا الأربعاء، تحت عنوان: «مِن جهود مجلة الأزهر في النهوض باللغة العربية ودعم الهُويَّة الوطنية».

وتعقد الندوة برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف كلٍّ من: فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية رئيس تحرير المجلة.

ويُحاضر في الندوة نخبة من العلماء الأجلاء، وهم: الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد المحرصاوي، الرئيس السابق لجامعة الأزهر، والدكتور حسن خليل، الأمين العام المساعد للثقافة الإسلامية بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، والدكتورة وفاء كامل، أستاذ اللسانيات في كلية الآداب جامعة القاهرة عضو مجمع اللغة العربية، والدكتورة نادية جمال الدين، أستاذ أصول التربية بجامعة القاهرة.

وأكَّد رئيس جامعة الأزهر أنَّ للأزهر الشريف منذ نشأته وعبر تاريخه العريق جهودًا حثيثة في حفظ التراث والحفاظ على اللغة العربية، لغة القرآن الكريم؛ وذلك انطلاقًا من واجبه الديني والوطني؛ كما أنه عبر هيئاته يحمل لواء النهوض باللغة العربية ومجابهة التحديات التي تواجهها، خصوصًا في العصر الرقمي، مشيرًا إلى أن جامعة الأزهر تلزم منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس باستخدام اللغة العربية الفصحى في التدريس والحوار مع الطلاب في قاعة المحاضرات، مطالبًا جميع المؤسسات التعليمية والمنابر الإعلامية بالالتزام باللغة العربية الفصحى؛ لتمكينها في قلوب الناطقين بها وفي عقولهم، وتنمية الذائقة اللغوية لدى الأجيال الحالية.

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الأربعاء رئيس الجامعة يحاضر جهود مجلة الأزهر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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