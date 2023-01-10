الثلاثاء 10 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

اليوريا بـ 8200 جنيه للطن.. أسعار الأسمدة الآزوتية في الأسواق اليوم

ارشيفي
ارشيفي

شهدت أسعار الأسمدة الآزوتية استقرارًا في الأسواق، اليوم الثلاثاء 10 يناير، وجاءت الأسعار كالتالي.

- اليوريا 8200 جنيه للطن.

- النترات 8000 جنيه للطن.

- الفوسفات الناعم 12.5% بلغ 2500 جنيه.

- الفوسفات الخشن 12.5% سجل 3500 جنيه.

وكشف آخر تقرير صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة خلال الفترة من يناير- أكتوبر 2022 عن زيادة واضحة فى أداء الصادرات غير البترولية مما قيمته 27.1 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الماضى 2021، إلى ما قيمته أكثر من 30.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الحالى 2022 بزيادة تقدر بـ12%.

وتصدرت صادرات الصناعات الكيماوية قائمة الصادرات غير البترولية بما قيمته 7.118 مليار دولار، لتمثل 23% من إجمالي الصادرات، محققة معدل نمو غير مسبوق بلغت نسبته 27% عما تحقق خلال نفس الفترة من 2021 الماضي، والذي بلغت قيمة صادراته 5.588 مليار دولار، تليها صادرات مواد البناء التي بلغت نحو 5.751 مليار دولار بما يمثل 19% من إجمالي الصادرات.

وحقق معظم بنود صادرات الصناعات الكيماوية خلال الفترة من يناير- أكتوبر 2022 زيادة واضحة لعل أبرزها صادرات الأسمدة بنسبة زيادة 46%، لتبلغ ما قيمته 2.678 مليار دولار، واللدائن بنسبة زيادة 7% لتبلغ ما قيمته 2.114 مليار دولار، والكيماويات العضوية وغير العضوية والمتنوعة بنسبة زيادة 57%، لتبلغ إجمالي قيمة صادراتها 1.453 مليار دولار.

وتوقع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن تصل الصادرات بنهاية العام الحالي إلى ما قيمته 8.5 مليار دولار.

أسعار الأسمدة الاسمدة الأزوتية استقرار ا في الأسواق اليوم الثلاثاء 10 يناير 10 يناير

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث فى مؤتمر التحالف

الأكثر قراءة

رابط مفتوح.. الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي مصر 2023

أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 10 يناير

العدس بـ50 جنيها.. أسعار البقوليات في التعاملات الصباحية اليوم

«الإحصاء» يعلن ارتفاع التضخم الشهرى 2.1% لشهر ديسمبر

مقابل 50 ألف جنيه.. أم تعرض طفلها للبيع على فيسبوك

مصادرة 58 كيلو لحوم ودواجن وأسماك «رنجة» غير صالحة بالغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

ماذا أخفت إدارة «الأتلييه» عن لجنة «التضامن»؟

ماجد حبته

تحالف يدعم الوطن والمواطن

بسنت حسن

علم فلسطين

منى رجب

مواهب وقدرات خاصة فى الاحتفال باليوم العالمى لأصحاب الهمم

مؤمن المحمدي

خواجة

رشا عبدالمنعم

«حلم جميل».. كوميديا الزيف الاجتماعى

محمود خليل

سردية «الدين والسياسة» فى عصرى «يوسف وموسى»

محمد العسيري

حديث عن المسرحية

صور

أمطار غزيرة تغرق شوارع الدقي

عزاء والدة الفنان طارق لطفى فى مسجد الشرطة

حديقة الحيوان قبل التطوير

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش اللبنانى: إسرائيل خرقت حدودنا الجوية والبحرية

رئيس وزراء فلسطين: لا نقايض حق تقرير المصير بالأموال من إسرائيل

رئيس المحفل الماسونى فى إسرائيل: لا نتآمر على العالم وهذه طقوسنا