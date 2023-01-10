الثلاثاء 10 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

محمد ثروت يكشف تفاصيل قصة حبه لزوجته

محمد ثروت وزوجته
محمد ثروت وزوجته

كشف الفنان محمد ثروت، تفاصيل قصة حبه لزوجته الفنانة منى جمال، مؤكدًا أنها بدأت منذ الجامعة خاصة أنه ظل في "كلية التجارة" لمدة سبع سنوات لأنه كان يرسب دائمًا لحبه للمسرح والفن.

وأضاف “ثروت”، خلال حواره ببرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أنه بعد تخرجه كان يذهب للكلية لإعطائهم خبراته وهناك تعرف على زوجته، وكانت ضمن فريق التمثيل، ووصفها بأنها كانت تهتم بمظهرها ولهذا جعلوها واجهة للفرقة.

هي من اعترفت بحبها له

وتابع، أنه في أحد العروض جلس إلى جانبها، وأخذ رقم هاتفها، ووصفها بأنها كانت أجرأ منه خاصة أنه كان خلال هذه الفترة يركز في التمثيل لانه لم يكن لديه أموالًا، وكان غاضبًا لأنه لم يرد ظلمها ولكنها سهلت الطريق عليه باعترافها بحبها له. 

وأكدت زوجته أنه طوال الوقت كوميدي في المنزل، ولكن أوقات أخرى يفضل أن يجلس وحيدًا، ويقرأ ويسمع موسيقى ولكن كأي زوج وزوجة يضحكان ويختصمان.

محمد ثروت قصة حبه زوجته أجرأ العروض

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