الثلاثاء 10 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

أبو الغار يرد على «أبو جليل»: الفن وجهة نظر والأمور الشخصية لا نعلم عنها شيئًا

محمد أبو الغار
محمد أبو الغار

قلّل الدكتور محمد أبو الغار، رئيس أمناء جائزة ساويرس الثقافية، من الانتقادات التي وجها إليه وإلى الجائزة الروائي حمدي أبو جليل مساء اليوم بعد استبعاده من الجائزة. 

وقال أبو الغار، لـ"الدستور"، “أ نا لا أعرف اسماء المتقدمين ولا من اختارتهم اللجنة إلا يوم اعلان النتائج”، مؤكدًا أن الأستاذ أبوجليل كاتب متميز ومعجب بأعماله وأنا أوضحت في كلمتي أننا لا نتدخل علي الإطلاق في أعمال اللجان وأن هناك أعمال جيدة لا تفوز، لأن تقدير الفن أولا وأخيرًا وجهة نظر، أما الأمور الشخصية فنحن لا نعلم عنها شيئا.

وأعلنت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ومجلس أمناء جائزة ساويرس الثقافية، أعلنت أسماء الفائزين بجائزة ساويرس الثقافية لهذا العام، مساء الأحد، في قاعة إيوارت التذكارية بمركز التحرير الثقافي، بحضور عدد من الوزراء وسفراء الدول العربية والأجنبية في مصر، ونخبة من الشخصيات العامة ورموز المجتمع، وعدد كبير من الفنانين والمثقفين والإعلاميين، وأعضاء لجان التحكيم الذين سيتم الإعلان عن أسمائهم خلال الحفل.

وفاز الكاتب الراحل محمد أبوالغيط بجائزة ساويرس الثقافية 2023 خارج الأعمال الخاضعة للتحكيم بقيمة 150 ألف جنيه عن كتابه "أنا قادم أيها الضوء" وتحقيقاته الصحفية الاستقصائية، بحسب ما أعلنه الدكتور محمد أبوالغار.

وفي النص المسرحي فاز كل من نص "موسيقى هادئة" لعماد مطاوع، ونص "لص بغداد" لأحمد نبيل وفي أدب الطفل "لماذا لا يطير التمساح" لأحمد قرني، مناصفة مع "قطتي تأليف أشرف أبواليزيد.

وفاز الكاتب شارل عقل عن روايته "أحمر لارنج"، بالمركز الأول، والكاتب أحمد أبراهيم أسماعيل عن روايته "أبو جامع"، بالمركز الثاني بجائزة ساويرس لأفضل رواية فرع شباب الأدباء.

وفاز الكاتب شادي لويس بجائزة ساويرس الثقافية لأفضل عمل روائي فرع كبار الأدباء عن روايته "تاريخ موجز للخليقة وشرق القاهرة".

وفاز كل من الكاتب محمد البرمي عن مجموعته القصصية "للمحبين والأوغاد وقطاع الطرق"، بالمركز الثاني، والكاتب محمد سرور عن مجموعته "ثلاثة فخاخ لذئب واحد" بالمركز الأول بجائزة ساويرس الثقافية لأفضل قصة قصيرة فرع شباب الأدباء.

أما جائزة أفضل نقد أدبي، فحصل عليها مناصفة كتاب الملك والمالك لبهاء جاهين، وكتاب المعلم ابراهيم الجوهري للكاتب مجدي جرجس.

محمد أبو الغار يرد على حمدي أبو جليل جائزة ساويرس فرع كبار الادباء يدي الحجرية الروائي إبراهيم عبد المجيد

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