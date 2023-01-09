الثلاثاء 10 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

البنك الأهلى يفجر مفاجأة عن آخر موعد لطرح شهادة الـ25% (فيديو)

البنك الأهلي
البنك الأهلي

أجاب يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، على سؤال الإعلامي أحمد موسى، عن آخر موعد لطرح شهادات الـ25%، وهل هو نهاية يناير أم يمكن أن تمتد لشهر فبراير؟

وقال أبوالفتوح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»: "الشهادة بتنزل فجأة، وبتتشال فجأة، من رأيي الشخصي أن الشهادة حققت جزءا كبيرا من غرضها، وبالتالي لن تبقى لفترات طويلة، اللي عاوز يشتري فرصة جيدة له".

 

ولفت إلى أن حصيلة شهادات الـ25%، وصلت حتى الآن إلى 155 مليار جنيه، في بنكي الأهلي ومصر، منوهًا بأن نصف هذه الحصيلة فك شهادات قديمة وربطها من جديد، والنصف الآخر أموال جديدة، سواء تحويلات بنكية أو فك ودائع دولارية.

 

وعن إمكانية وصول الحصيلة لـ600 مليار جنيه مثل حصيلة الشهادات البلاتينية التي طرحت في عام 2016، قال أبوالفتوح، إنه أمر وارد، لأنه في 4 أيام فقط بلغت الحصيلة 155 مليار جنيه، ولو استمرت لفبراير ستحقق رقما كبيرا بسهولة جدا.

 

 وأردف: "الحمد لله، مصر فيها فلوس، والأمور تسير بشكل جيد، وهذه الشهادة توفر سيولة، وتقدم عائدا مجزيا، وهي إحدى أدوات السياسة النقدية لحل التضخم".

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